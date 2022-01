Aldo Montano difende Manuel Bortuzzo/ I like social contro Katia e Manila

Aldo Montano sui social ha espresso chiaramente il suo “no” al comportamento di Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli che hanno preso di mira Manuel Bortuzzo. Il campione di scherma non ha mai smesso di seguire e supportare il suo grande amico Manuel anche se poco prima di Natale ha deciso di lasciare il reality show per tornare dai suoi affetti. Montano, uno dei concorrenti più amati di questa edizione, non si è mai nascosto dietro un dito; anzi ha sempre espresso il suo parere anche quando le sue opinioni andavano controcorrente rispetto a quelle del gruppo. In particolare in queste ore ha preso le difese di Manuel Bortuzzo che all’interno della casa è stato criticato da Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Cosa è successo?

Katia Ricciarelli si è lamentata del fatto che Manuel non chiude la porta. Proprio la soprano ha detto: “come la apre potrebbe anche chiuderla”, anche se Daniele Silvestri prontamente è intervenuto spiegando come mai l’ex promessa di nuoto non chiuda la porta. Sui social Montano ha preso una chiara posizione mettendo dei like a dei commenti contro Katia e Manila.

Aldo Montano difende Manuel Bortuzzo da Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro

Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro hanno criticato il comportamento di Manuel Bortuzzo. Tutto è iniziato una stupidaggine: la chiusura di una porta che ha spinto la soprano a commentare ‘come apre la porta potrebbe chiuderla’. La battuta non è piaciuta al pubblico dei social considerando che Manuel non arriva alla maniglia per chiudere la porta. La Nazzaro ha lasciato cadere la cosa portando la discussione su un altro tema: il possibile abbandono del ragazzo dal reality. “Se ne va Manuel. Il 14 o il 17 va via. Lo ha detto l’altro giorno parlando. A me non lo ha detto personalmente. Con me non parla più Manuel, si è un po’ allontanato. Mi spiace” ha detto Manila con Katia che ha confessato: “anch’io me ne vado”.

Allora Manila l’ha interrotta dicendole: “Manuel deve fare delle visite mediche, tu no”. Sui social le critiche non sono mancate verso Katia e Manila. A cominciare da Davide Ismaele, amico di Manuel, che ha commentato: “Katia, ti ho difeso quando eri difendibile…adesso rasenti il ridicolo! Eppure sei una donna datata… fatti prestare la carrozzina da Manuel domani e facci vedere “onestamente”, quanto sei brava tu a chiudere e aprire le porte da seduta…cafona”. I like di Aldo Montano sono chiarissimi in difesa dell’amico Manuel!



