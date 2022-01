Aldo Montano/ Scontro con Alex Belli? “Inevitabile, con lui tutto troppo pittoresco”

Aldo Montano intervistato del settimanale Chi ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello Vip 2021 e i suoi rapporti di amicizia all’interno della casa, rivelando anche quali sono stati i rapporti più importanti per lui all’interno del reality, come Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, e di quali avrebbe volentieri fatto a meno, come, ovviamente, Alex Belli a seguito dello scontro verbale e non che i due concorrenti hanno avuto all’interno della casa.

Aldo Montano si è subito distinto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 per la sua pacatezza e lealtà tipica dello sportivo anche se le circostanze e i legami creati all’interno della casa l’hanno portato ad avere uno scontro con Alex Belli che il campione olimpico ha definito inevitabile: “Per come si è posta la situazione con Belli era inevitabile, con lui è tutto troppo pittoresco, le sue reazioni sono sempre plateali”.

Aldo Montano ha le idee chiare, no all’amicizia con Alex Belli

Tra Aldo Montano e Alex Belli durante le prime settimane di convivenza si era creato un certo feeling rotto per sempre dopo solo qualche settimana di convivenza a causa di una forte lite che ha diviso definitivamente le loro strade. Adesso Aldo Montano non ha dubbi, con l’attore non ci potrà essere alcun legame fuori dalla casa, perché: “Se la delusione ti fa rompere quella fiducia che si era iniziata a instaurare basta. Comunque, non muore mica il mondo”.

A differenza del suo rapporto con Alex Belli, Aldo Montano all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 ha stretto un legame di amicizia con Manuel Bortuzzo di cui il campione olimpico ha apprezzato soprattutto “Il mondo enorme che ha portato lì dentro” e confessa: “Grazie a lui mi sono scoperto tenero. Sono orgoglioso di questo lato inedito di me che mi ha mostrato”. Aldo Montano è molto orgoglioso della sua esperienza all’interno del reality di Canale 5 ammettendo che forse, in futuro, lo rifarebbe.

