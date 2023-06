ALE E FEDERICO, COPPIA DI TEMPTATION ISLAND 2023/ Lei al falò: “non mi merita, da oggi sono single”

A Temptation Island 2023, è il momento della coppia formata da Ale e Federico. “Io e Ale siamo due persone diverse in tutto, a volte ho difficoltà a trovare qualcosa in comune. Quando usciamo, è brutto da dire, ma siamo in carenza di argomenti. A me piace fare determinate cose, lei hai interessi completamente diversi, vuole sposarsi e lei sa che non è quello che voglio. Penso sia chiaro quello che lei prova per me, non sono sicuro al momento di provare la stessa cosa per lei, sono cose che magari non le ho mai detto in faccia, ma non ho negato quando mi fa quelle domande critiche come “mi ami” e allora cambio discorso” – dice il fidanzato con Ale che scioccobasita dalle sue parole replica a distanza “sei un codardo”.

Temptation Island 2023, prima puntata/ Diretta e coppie: Daniele si sfoga: "Vittoria è cattiva!"

La vigliaccheria di Federico prosegue pronunciando parole davvero spiacevoli verso la fidanzata con persone conosciute da pochissime ore: “se mi baso su quello che vedo nei film non penso di sentire quelle cose, l’amore come lo definiscono al momento”. Ale in lacrime reagisce: “sei proprio uno stronzo di merda, ma se non è innamorato che siamo venuti a fare qui?”. Il peggio deve ancora arrivare, visto che nel villaggio Federico parla anche dell’intimità con la fidanzata: “non mi da fuoco nemmeno in intimità, non le do sicurezze per il futuro, lei si vuole sposare, ma non sono il tipo. Mi sto spegnendo piano piano”. La reazione di Ale al falò è molto forte: “la maggior parte delle cose che ha detto non le ho mai sentite, da questo momento mi considero una persona single, l’ho sempre messo al primo posto, ma da questo momento voglio mettere me al primo posto perchè merito una persona migliore”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

MANUEL E FRANCESCA, COPPIA DI TEMPTATION ISLAND 2023/ "Se dopo 21 giorni mi manca è la donna della mia vita"

Chi sono Ale e Federico, coppia di Temptation Island 2023

Temptation Island 2023 torna su Canale 5 da lunedì 26 giugno 2023. I fidanzati sono pronti a mettersi in gioco e i telespettatori non vedono l’ora che il programma Re dell’estate inizi. Una delle sette coppie che affronterà il proprio viaggio nei sentimenti sarà quella composta da Ale e Federico. Lei, 31 anni, lavora come receptionist al porto di Trieste. La sua vita professionale ruota attorno all’accoglienza e all’organizzazione, una realtà lontana dal caos e dalle prove d’amore del reality show. Federico ha 31 anni come la fidanzata, e nella vita fa il programmatore. Un lavoro che richiede precisione, analisi e problem solving. Sotto al video di presentazione sull’account ufficiale Instagram di Temptation Island non mancano i commenti del web.

Giuseppe e Gabriela, coppia Temptation Island 2023/ Lui sbotta al falò: "si sta divertendo: balla e fuma!"

La ragazza si è presentata alle telecamere di Temptation, dichiarando: “Mi chiamo Alessia, ho 31 anni e vengo da Trieste. Sono fidanzata e convivo con Federico da tre anni. Ho scritto io a questo programma perché sono stanca del mio fidanzato. Vorrei maggiori certezze: un matrimonio e una famiglia. Ma Federico non mi dà nessuna stabilità“. La replica di Federico non si è fatta attendere: “Il problema è che la mia visione del futuro è completamente diversa dalla sua, vogliamo cose differenti: io non mi voglio sposare“. E la ragazza in lacrime: “Questa è la nostra ultima occasione, o ci sposiamo o ci lasciamo”.

Temptation Island, prime critiche per Ale e Federico: la coppia recita?

La presentazione di Ale e Federico ha già scatenato i primi sospetti e le prime critiche del pubblico di Temptation Island 2023. Un utente ha attaccato Ale, scrivendo: “L’interpretazione di Alessia magistrale, un pianto così non si vedeva dai tempi di Titanic. Sono commossa anche io”. Un altro commento sembra andare in questa direzione: “Lei si merita un oscar per la recitazione. Io comunque non ci credo che questi due stanno insieme, è PALESE che non hanno niente in comune.. dai!”.

Le parole di Alessia non sembrano aver convinto: “Raga ma dai, lei palesemente in una Soap. Recita allo stesso modo. Dai”. E ancora: “Il finto pianto finale”. Non è finita qui: “Non sta piangendo…le è entrato il copione nell’occhio”. Un altro utente ha scritto riferendosi ad Ale: “Io punto tutto su di lei. CI FARÀ SOGNARE e saremo pieni di nuovi MEME. Alleluia”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)













© RIPRODUZIONE RISERVATA