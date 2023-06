Alessia Bottiglia e Davide Rosati, nuova coppia di Temptation Island/ “Ho tradito il mio ragazzo e…”

Alessia Bottiglia e Davide Rosati, confermata nuova coppia di Temptation Island

Il ritorno di Temptation Island è alle porte e il pubblico non vede l’ora di conoscere nuovi dettagli sul cast di quest’anno. Sul sito ufficiale del programma, è stata confermata una nuova coppia che prenderà parte all’avventura estiva: Alessia Bottiglia e Davide Rosati.

E’ stata Alessia a voler partecipare a Temptation Island che ha tradito il compagno Davide, portando avanti una relazione parallela con un altro uomo. Come riporta Biccy, la concorrente ha dichiarato: “Ho scritto io a Temptation Island perché dopo aver avuto una relazione per circa due anni con una persona molto più grande di me, a giugno dell’anno scorso Davide ha scoperto tutto. In quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo. Purtroppo però credo di non esserci riuscita. Quindi adesso voglio capire se noi due possiamo rimanere insieme o ci dobbiamo definitivamente lasciare”. A fare eco il compagno: “Ho tenuto nascosto a lei che sapevo di questa storia per un anno e mezzo. Ho deciso di partecipare perché voglio capire se riesco davvero a perdonare la mia ragazza e soprattutto a dimenticare quello che ha fatto in passato”.

Loro sono Alessia e Davide e sono un’altra delle coppie che parteciperà a #TemptationIsland 🌴 Vi aspettiamo prossimamente su Canale 5! https://t.co/yTnGF6ytHB — Temptation Island (@TemptationITA) June 15, 2023

Alessia Bottiglia chi è? Non è sconosciuta al mondo televisivo

Alessia Bottiglia, nuova concorrente di Temptation Island insieme al compagno Davide Rosati, non è del tutto estranea al mondo televisivo. Sembra, anzi, che la donna abbia fatto diverse apparizioni su piccolo schermo in svariati programmi anche piuttosto noti.

Come riporta Biccy: “Ha partecipato a più puntate di Take Me Out con Gabriele Corsi; è stata nel cast di Forum di Canale 5, è andata in onda su Rai2 e ha anche partecipato al quiz game Chi Ti Conosce? condotto da Max Giusti per canale Nove.” Alessia riuscirà a riconquistare il suo amato Davide? Non rimane che attendere!

