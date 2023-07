Ale e Federico si sono lasciati a Temptation Island 2023?/ Nuovi indizi confermano la rottura dopo il falò…

Ale e Federico, coppia in grave crisi a Temptation Island 2023: ‘colpa’ dei tentatori Lollo e Carmen

Ale e Federico sono una delle coppie di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti condotto con grande successo da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Il percorso della coppia all’interno del bellissimo resort “Is Morous Relais” a sud della Sardegna prosegue in modo anomalo. Dopo la richiesta di falò di confronto da parte di Ale, Federico ha comunicato a Filippo Bisciglia di non voler incontrare la fidanzata. Il motivo? Federico non solo ha confessato di non sentire la mancanza della fidanzata, ma anche di provare un’attrazione per la single tentatrice Carmen. La reazione di Ale è stata inaspettata: la ragazza, infatti, ha richiesto che non venissero più mostrati al fidanzato suoi video.

Lollo, il rapporto con Ale dopo la "rottura" con Federico/ Nasce nuova coppia a Temptation Island 2023?

La reazione di Federico non tarda ad arrivare, ed è spiazzante. Il ragazzo, infatti, sollevato dalla scelta della fidanzata se la spassa nel villaggio dei fidanzati condividendo il suo tempo con la single Carmen. Anzi i due sono sempre più vicini al punto da scambiarsi effusioni ed abbracci che infastidiscono la fidanzata Ale. Proprio la reazione di Federico, mista alla decisione di Ale di mettere un altro muro tra loro e al poco interesse manifestato da lui per la vicinanza della fidanzata al single Lollo, sembrano anticiparci il finale del loro percorso a Temptation Island: stando a queste immagini infatti appare chiaro che i due si siano detti addio.

Francesca e Manuel in crisi a Temptation Island 2023/ Lei chiama il falò di confronto? "L'amore è altro!"

Ale e Federico si sono lasciati dopo Temptation Island 2023?

Ale e Federico sono tra le coppie concorrenti di Temptation Island 2023. Dopo le prime puntate è sempre più palese il disinteresse da parte di Federico verso la fidanzata. Un disinteresse che ha più volte espresso alle telecamere del programma, ma anche ai compagni d’avventura. La conferma è arrivata in occasione della richiesta del falò di confronto della fidanzata Ale che, dopo aver baciato il single tentatore Lollo, voleva confrontarsi con il compagno per mettere la parola fine alla loro relazione. Niente da fare, Federico ha rifiutato di incontrarla per proseguire la sua avventura nel villaggio e intrattenersi con la single Carmen.

Igor, tentatore Perla/ Scatta il bacio di 'vendetta' a Temptation Island? Lei: "Con lui mi sento viva"

“Mi fa davvero schifo quello che sta facendo. Ammetto io in primis di essermi avvicinata a un single ma l’ho fatto in seguito a delle sue mancanze. Non mi sarei mai spinta così oltre se non avessi sentito le sue parole, ovvero che non mi ama. Non le avevo mai sentite prima, e se le avessi sentite probabilmente non sarei neppure venuta qui a farmi prendere in giro” – è stata la reazione di Ale ai filmati del fidanzato Federico tra le braccia della single Carmen. Il peggio però arriva quando Federico ammette: “sono sollevato! Sono felice alla fine che stia con uno come lui. Io non ho paura di perderla e me ne rendo sempre più conto!”. Che dire: una storia già finita ancor prima del falò finale di confronto!











© RIPRODUZIONE RISERVATA