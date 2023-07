Ale insulta la single Carmen a Temptation Island 2023/ La reazione della tentatrice in un video

Temptation Island 2023, la reazione della tentatrice Carmen all’offesa di Ale

Due dei protagonisti della nuova edizione di Temptation Island sono di certo Ale e Federico e nel corso della puntata andata in onda lunedì 10 luglio 2023, la coppia ha regalato un’emozione dietro l’altra, fino ad arrivare a un inaspettato colpo di scena. Dopo aver ascoltato alcune forti dichiarazioni del suo fidanzato, che ha ammesso di non provare più nulla per lei, Ale si è avvicinata al single Lollo, col quale fin dal primo momento c’è stata complicità. A un tratto tra i due è scattato il bacio. Ciononostante, la ragazza, quando ha visto il suo fidanzato Federico amoreggiare con la tentatrice Carmen si è molto arrabbiata scagliandosi addirittura contro di lei e appellandola come una ‘stro*za’.

L’offesa è stata fatta nel pinnettu, ragion per cui la tentatrice non ne era a conoscenza fino a quando non l’ha vista nella puntata in onda. Non è mancata la reazione stupita di Carmen e dei suoi amici, che stavano seguendo la diretta con lei. Il filmato in queste ore ha così fatto il giro del web, e non sono mancati commenti da parte di diversi utenti.

Temptation Island 2023, la reazione di Ale dopo il rifiuto del falò di Federico: “A me non ci pensa proprio”

Di fatto, stando a quanto visto nella puntata del 10 luglio 2023 di Temptation Island, sia Ale che Federico si considerano single ma quando lei ha richiesto il falò di confronto per uscire dalla trasmissione lui ha rifiutato, volendo portare a termine il suo percorso ed avendo intenzione di approfondire la conoscenza con la tentatrice Carmen. A quel punto Ale ha affermato che da quel momento avrebbe iniziato a vivere la sua vita: “Il fatto che non si sia presentato al falò mi dà la conferma che è un egoista e che a me non ci pensa proprio. Io da oggi qua dentro farò il mio percorso senza pensare a lui”. E nel percorso senza di lui, per Ale, c’è sicuramente Lollo che in passato ha avuto una fidanzata famosa.

Lorenzo Di Curzio, infatti, ha avuto una storia con Nicole Di Mario, Miss Europe Continental nonché pupa dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, quella condotta da Barbara d’Urso. Non è dato sapere quanto sia durata la loro relazione, ma pare che siano rimasti in ottimi rapporti.











