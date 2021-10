Alec Baldwin spara sul set: morta Halyna Hutchins, ferito regista Joel Souza/ Tragedia durante riprese Rust

Tragedia durante le riprese del film Rust: il noto attore Alec Baldwin, interprete fra gli altri di 007 e James Bond, ha sparato accidentalmente uccidendo la direttrice della fotografia e ferendo il regista. L’episodio è riportato in massa nelle ultime ore dai principali organi di informazione, a cominciare dall’edizione online del Corriere della Sera, che fornisce una serie di dettagli. Alec Baldwin era impegnato nelle riprese del nuovo film western in cui lo stesso era protagonista, attualmente in lavorazione nello stato del New Mexico, Usa. La vittima è Halyna Hutchins, 42enne che come detto sopra lavorava alla pellicola come direttrice della fotografia, mentre il regista, Joel Souza, è rimasto ferito.

La notizia è stata data dalla polizia locale, che ha spiegato che a premere il grilletto sarebbe stato Baldwin, ovviamente in maniera accidentale, e per ora l’attore non è oggetto di alcuna accusa, anche se si attende la conclusione dell’indagine. “Gli investigatori stanno cercando di scoprire che tipo di proiettile è stato sparato e in che modo”, si legge nel comunicato dello sceriffo. E ancora, Hutchins e Souza “sono stati colpiti quando Baldwin ha scaricato la pistola”, spiegando che la 42enne è in seguito morta per le gravi ferite riportate dopo la sparatoria accidentale.

ALEC BALDWIN, SPARA E UCCIDE PER SBAGLIO DIRETTRICE FOTOGRAFIA: ECCO COSA E’ ACCADUTO DURANTE LE RIPRESE DI RUST

Bisogna capire a questo punto di chi sia l’errore, ed inoltre, come mai una pistola di un film fosse carica con dei proiettili reali e non invece “a salve” come avviene storicamente proprio per evitare tragiche conseguenze come quella che vi abbiamo appena descritto.

«È stato un incidente, è stato un incidente», ha ripetuto fra le lacrime il 68enne attore, ovviamente sotto choc, come il resto della troupe, per quanto accaduto. “Rust” è un film western scritto e diretto da Joel Souza, e Alec Baldwin, oltre ad essere l’attore protagonista è anche il co-produttore: interpreta il ruolo del fuorilegge Harland Rust, in aiuto del nipote 13enne dopo che questo è stato condannato ad impiccagione per un omicidio.

