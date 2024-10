Tra le allieve protagoniste di Amici 2024 in questa puntata di domenica 13 ottobre 2024 troveremo Alena, che stando alle anticipazioni riportate da SuperguidaTV sarebbe la prima concorrente eliminata in questa edizione del talent di Canale Cinque. Alena ha sfidato Chiamamifaro, figlia di Benedetta Parodi, all’anagrafe Angelica Gori che è stata premiata dal pubblico nella sfida del programma, che ha preferito la cantante e figlia d’arte.

Alena, in una intervista concessa a WittyTV, aveva parlato della sua prima esibizione, che è avvenuta proprio grazie ad Amici 2024, occasione che in passato era mancata all’allieva: “Non ho mai cantato davanti a nessuno, la prima volta è stato per il provino per Amici, ed è stato liberatorio”. Il percorso ad Amici 2024 però si è rivelato fin da subito in salita per la giovane cantante Alena, bocciata dal pubblico e costretta a lasciare il programma di Maria De Filippi.

Alena di Amici 2024 chi è? È stata adottata da una famiglia italiana

La cantante vista in questi giorni ad Amici 2024 ha una storia molto particolare e fatta anche di sofferenze, Alena ha 24 anni ed è stata adottata da una famiglia italiana, dopo essere nata a San Pietroburgo, vive in quel di Imperia e lavora in un bar, anche se tutto quello che ha guadagnato lo ha investito nella carriera musicale, producendo le sue fatiche.

Alena si è descritta come una ragazza fragile e allo stesso tempo determinata, ha deciso di cantare per raccontarsi meglio alle persone che la circondano. Tanta fatica e sacrifici, ma il cammino di Alena ad Amici 2024 si è interrotto subito, con la ragazza originaria di San Pietroburgo che è stata la prima concorrente eliminata a scapito della figlia di Benedetta Parodi, complice la maggior esperienza che sicuramente è stata colta dal pubblico, visti gli album già all’attivo per Chiamamifaro.

