Alena Kravchenko chi è la vera Rapunzel/ Ucraina, 34 anni, non taglia i capelli da…

Alena Kravchenko è destinata a diventare la beniamina di tutte le bambine del mondo. 34 anni, ucraina e con dei capelli lunghissimi al punto da essere considerata la vera Rapunzel. Esattamente come la protagonista di una delle fiabe più amate dalle bambine, Alena ha dei capelli che superano addirittura la sua altezza. Per la precisione, i capelli di Alena sono lunghi 1,80 metri. Crescerli non è stato facile per la 34enne ucraina che non taglia i capelli da quando aveva solo 5 anni. Su Instagram, dove pubblica quotidianamente foto e video dei suoi capelli di cui è molto orgogliosa, Alena si mostra in tutta la sua bellezza e, in poco tempo, le foto sono diventati virali regalandole, così, l’appellativo di Rapunzel. Mantenere, però, i capelli in perfetta forma, non è un gioco da bambini. Alena, infatti, segue delle regole ferree per non rovinarli.

Alena Kravchenko, la vera Rapunzel svela i segreti dei suoi capelli

Per mantenere i capelli sani e forti, Alena Kravchenko che da anni ha rinunciato all’aiuto del parrucchiere, non usa phon e piastre che potrebbero rovinarli e spezzarli. Inoltre, non li lava tutti i giorni per non sfibrarli e li cura usando soprattutto prodotti naturali. «Non asciugo i capelli con un phon, non uso i ferri o piastre, non mi pettino i capelli bagnati. Li lavo una volta alla settimana, uso maschere naturali e vari tipi di oli per nutrirli», ha fatto sapere la vera Rapunzel come si legge su Dagospia. Alena, dunque, ha deciso di mettere a disposizione di tutti i suoi segreti. Le bambine, dunque, cominceranno a seguire i suoi consigli per avere dei capelli lunghi, forti e sani? Alena continuerà a far crescere i capelli o deciderà, prima o poi, di tagliarli? Ai posteri l’ardua sentenza.





