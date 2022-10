ALENA SEREDOVA: CHI E’, MATRIMONIO CON ALESSANDRO NASI/ “Ecco come me lo ha chiesto”

Alena Seredova e la proposta di nozze di Alessandro: “Ecco come me lo ha chiesto”

Alena Seredova a Verissimo racconta la sua storia d’amore con Alessandro Nasi e il matrimonio inaspettato. “Tutta la sofferenza mi ha portato ad una felicità nuova”, racconta l’ex fotomodella. “Io e mio marito ci vogliamo divertire, perché per noi è una cosa simbolica. Voglio fare una festa che rimanga nel cuore e nei ricordi”, spiega. “Mi piacerebbe sposarmi nel Sud Italia, non vorrei mai piovesse al mio matrimonio. Come hanno reagito i miei figli? Il grande ha detto ‘ci sta’. Il piccolo mi ha chiesto cosa sarebbe cambiato e io gli ho spiegato che non cambierà nulla e mi ha risposto ‘va bene’ “. La Seredova, poi, racconta esattamente con Alessandro Nasi le ha chiesto la mano. “Cercavo il mio telefono, esco dal bagno e vedo lui in ginocchio con la scatolina. Mi dice ‘vieni a vedere’ e li ho capito tutto. E’ un uomo paziente. Molto paziente”, dice orgogliosa. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Alena Seredova è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La conduttrice torna in tv per raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e professionale. Proprio recentemente la ex moglie di Gianluigi Buffon ha ricevuto una bellissima sorpresa dal compagno Alessandro Nasi che, dopo tanti anni d’amore, le ha chiesto di sposarlo. Fiori d’arancio in vista per la bellissima modella che dal 2015 è felicemente legata ed innamorata all’imprenditore italiano. La notizia del matrimonio era nell’aria da tempo, ma finalmente è arrivata la tanto attesa proposta da parte del compagno.

A rivelarlo proprio la Seredova dapprima sui social e poi dalle pagine del settimanale Chi di Alfonso Signorini a cui ha dichiarato: “sicuramente non me l’aspettavo, sono troppo contenta perché penso che Alessandro meriti di vivere tutto come ha sognato, e io mi sento così gratificata da lui ogni giorno che il matrimonio è una ciliegina sulla torta dopo la nostra Vivienne. Non vedo l’ora”.

Proprio così, Alena Seredova e il compagno Alessandro Nasi sono pronti a diventare marito e moglie. Al momento non è ancora decisa la data anche se la modella ha precisato: “per adesso non sappiamo nulla. Ci sposeremo nel 2023. Non so ancora dove, proveremo a essere pochi intimi”. Per Alena Seredova sarà il secondo matrimonio dopo quello durato dal 2011 al 2014 con l’ex portiere della Nazionale Italiana di Calcio Gigi Buffon. Un matrimonio importante quello tra il calciatore e la donna che hanno avuto anche due figli: Louis Thomas e David Lee.

Non solo, Alena è anche mamma di Vivienne Charlotte, nata nel 2020 dall’amore con il nuovo compagno Alessandro Nasi. Parlando proprio dei suoi figli, la conduttrice dalle pagine del settimanale Oggi ha dichiarato: “io ho tre figli, impegni assolutamente diversi e diversa età, eppure io e Ale abbiamo i nostri spazi. Riusciamo a parlare, riusciamo a stare insieme soli…”.











