Alena Seredova volta pagina, dopo Gigi Buffon / Sposa Alessandro Nasi e..

Alena Seredova é prossima al matrimonio con Alessandro Nasi: esplode il gossip sull’ex di Gigi Buffon e…

Alena Seredova volta pagina in amore, dicendosi prossima al matrimonio con Alessandro Nasi, dopo la rottura con Gigi Buffon. Si avvicinano, infatti, i fiori d’arancio per la modella dal talento poliedrico e mamma dei giovanissimi figli, David Lee e Louis Thomas, concepiti nel precedente matrimonio con il portiere e calciatore storico Gigi Buffon, e la piccola Vivienne, nata nel 2020 dal nuovo amore con Alessandro Nasi, top manager erede della famiglia Agnelli, tra i vertici della pregevole Exor.

Dopo la rottura con Gigi Buffon, quindi, Alena Seredova si prepara a convolare a nozze con il promesso marito imprenditore, Alessandro Nasi. O almeno questo lo si confermerebbe stando ad alcuni indizi che spuntano sul conto della modella, in particolare via social. Nel mese di giugno 2023, a quanto pare, quindi, Alena Seredova sposerà l’amato Alessandro Nasi. La stessa modella ed ex storica di Gigi Buffon aveva lasciato intendere di essere prossima al secondo matrimonio, lo scorso anno, quando condivideva con il popolo del web e a mezzo social la preview della proposta di nozze ricevuta da Nasi.

Alena Seredova e il compagno Alessandro Nasi si sposeranno nel mese di giugno, é l’anticipazione che Il sussidiario.net lancia come perla di gossip del momento . La coppia dava indirettamente annuncio delle nozze imminenti già lo scorso anno, quando la showgirl condivideva con i fan la proposta di matrimonio ricevuta dall’imprenditore, papà della piccola Vivienne che i due compagni di vita hanno in comune. Tuttavia, resta la riservatezza sulla data di matrimonio ufficiale. “Prima ho qualche impegno di lavoro, poi quest’anno ci saranno gli esami di terza media di uno dei miei figli, siamo impegnatissimi”, fa sapere Alena Seredova, rompendo non troppo velatamente il silenzio sul matrimonio in cantiere, in un recente intervento.

E a conferma dei presunti preparativi delle nozze in corso, va segnalato l’intervento di colui che si preannuncia come il weeding planner del matrimonio vip: si tratta di Alessandra Grillo, che lascerebbe intendere di aver pianificato per una romantica ceremony sfruttando la suggestiva bellezza naturale made in Sicilia, di Noto. Come già, anzitempo, anticipato, inoltre, per il viaggio di nozze e quindi la honey-moon la modella ceca naturalizzata italiana vorrebbe poter esaudire il desiderio di partire con la famiglia allargata al completo, e anche se al netto di Gigi Buffon, ma pur sempre con i figli avuti dall’ex portiere: “Dobbiamo trovare una meta che vada bene ai piccolini agli adolescenti, ad una coppia romantica, insomma a tutti noi”.

Ma forse non tutti sanno chi sia Alessandro Nasi, il promesso sposo di Alena Seredova. Il futuro marito della modella è un top manager, classe 1974 e originario di Torino. Professionalmente si forma a New York e, in quanto erede della pregevole family Agnelli, il cugino di Lapo e John Elkan, Nasi, svolge la sua attività imprenditoriale presso le aziende gestite in famiglia.

Chi é il preannunciato marito di Alena Seredova? L’identikit di Alessandro Nasi

Vicepresidente della Exor, holding finanziaria curata dagli Agnelli e dai Nasi, Alessandro Nasi sarebbe vincolato da diversi anni all’amore con Alena Seredova sbocciato tra loro allo stadio, in un retroscena curioso. Sarebbe nato da un colpo di fulmine tra i due “promessi sposi” l’amore di Alena e Alessandro, con un primo incontro particolarmente romantico che si registrava quando la modella accompagnava i figli ad assistere ad una partita della Juventus dell’allora ormai ex marito, Gigi Buffon, con cui lei chiudeva il matrimonio nel 2014. La lovestory dei promessi sposi, quindi, si ufficializzata nel 2015.

