Alessandra Amoroso a Battiti Live 2021/ Dopo il tormentone estivo, nuovo album e il concerto a San Siro

Continua l’appuntamento su Italia 1 con Radio Norba Cornetto Battiti Live, e protagonista della puntata che andrà in onda stasera sarà anche Alessandra Amoroso. Si tratta della seconda serata, trasmessa in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba il 27 giugno dalla splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto. La diciannovesima edizione dell’evento pugliese mantiene comunque la sua identità “on the road” e arricchisce la propria scaletta con esibizioni da altre location della regione.

Alessandra Amoroso, che in Salento è di casa, è stata ospite sul palco di Battiti Live 2021 anche in occasione della prima puntata. Questa sera la vedremo nuovamente, canterà le sue “Comunque andare” e “Sorriso grande”, ma anche “Karaoke” e “Mambo Salentino” al fianco dei Boomdabash. Sarà un secondo appuntamento sempre all’insegna delle hit del momento e dei protagonisti dell’estate 2021; lo show condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci è inoltre l’unico programma musicale televisivo previsto per questa stagione.

Alessandra Amoroso a San Siro

Dopo la sua partecipazione a Battiti Live 2021, Alessandra Amoroso si prepara a far uscire un nuovo album in autunno, di cui però non si sa ancora molto se non che potrebbero essere contenuti i suoi due ultimi singoli “Sorriso grande” e “Piuma”. Ma la notizia che ha colto di sorpresa tutta la sua Big Family è stata quella del concerto previsto per il 13 luglio 2022 allo Stadio San Siro di Milano; sarà la prima volta per la cantante di Galatina nella “scala del calcio” con un suo live.

Alessandra Amoroso lo ha annunciato tramite i propri canali social pubblicando la locandina del grande evento, in cui appare la scritta “Tutto accade a San Siro“. Poi è arrivato anche un video che la ritrae all’interno dello Stadio vuoto il cui tetto è stato allestito per l’occasione con sei proiettori laser guidati da tre operatori diretti da Luca Toscano. Insieme hanno lavorato alla realizzazione di una grafica tecnicamente complessa che alterna una parte monocroma ad un’esplosione di colore, il tutto è accompagnato dalla voce di Alessandra che ripercorre i passi che ha fatto per arrivare dove è ora.

