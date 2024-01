“Alessandra Amoroso cacciata da un locale insieme al nuovo fidanzato”: indiscrezione bomba/ Lei non replica

“Alessandra Amoroso cacciata da un noto locale”: rivelazione bomba del magazine Chi

Dopo un periodo di stop, Alessandra Amoroso è pronta a ripartire e lo fa in grande stile partecipando per la prima volta in gara al Festival di Sanremo 2024. Oggi, però, al centro del gossip e dei rumors ci è finita suo malgrado per un’altra notizia. È il magazine Chi, infatti, ha riportare un’indiscrezione bomba sulla cantante salentina, sembrerebbe infatti che sia stata cacciata da un noto locale di Madonna di Campiglio durante il periodo delle Feste.

Sul magazine diretto da Alfonso Signorini, infatti, nel numero uscito oggi, si legge: “Ingresso negato ad Alessandra Amoroso” E poi ancora più nel dettaglio: “Ha trascorso le Feste a Madonna di Campiglio con un nuovo e misterioso compagno. Ma quando si è presentata nel locale più cool della località, non avendo prenotazioni, è stata rispedita a casa.” In poche righe Chi ha lanciato due scoop su Alessandra Amoroso: l’ingresso negato al locale ed il fatto che abbia un nuovo e misterioso fidanzato.

Alessandra Amoroso non replica alle indiscrezioni: chi è il suo nuovo fidanzato?

Per il momento i social di Alessandra Amoroso tacciono. La cantante salentina non ha replicato per fornire la sua versione dei fatti al magazine Chi su ciò che è effettivamente successo nel locale: se le è stato davvero negato l’ingresso e per quale motivo. Ad incuriosire, inoltre, è anche il gossip sul nuovo fidanzato. La scorsa estate la cantante salentina era stata paparazzata insieme al tecnico del suono Valerio Pastore. A luglio però la loro relazione sembrava in crisi ed adesso la Amoroso sarebbe già felicemente accompagnata con un altro “nuovo e misterioso compagno”.

Alessandra Amoroso, gossip a parte, a febbraio parteciperà in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2024 con il brano Fino a qui. Per il momento insieme a Geolier è tra i favoriti alla vittoria di Sanremo 2024 per i maggiori siti di scommesse con le quotazioni più basse. Alla kermesse condotta per la quinta volta da Amadeus, però, mancano ancora diverse settimane e si sa che spesso come dice il detto ‘Chi entra Papa esce Cardinale.”











