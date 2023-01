Alessandra Amoroso come Chiara Ferragni: lato B sulla neve/ Web in delirio

Alessandra Amoroso come Chiara Ferragni sulla neve

Alessandra Amoroso in costume sulla neve come Chiara Ferragni. La cantante salentina si è concessa una vacanza di relax, ma anche di divertimento in montagna con gli amici di sempre e, oltre a sfoggiare i classici outfit per sciare, ha deciso di osare posando in costume. Esattamente come ha fatto Chiara Ferragni, ha sfoggiato un fondoschiena assolutamente perfetto. A differenza della Ferragni che ha puntato sul bikini, la Amoroso sceglie un costume intero che mette in risalto le sue forme mozzafiato lasciando scoperto il lato B.

Sanremo 2023, Alessandra Amoroso bocciata tra i Big?/ "Non aveva senso..."

A pubblicare le foto è stata la stessa Alessandra che, al termine della vacanza, ha condiviso una serie di foto scattate durante la vacanza tra le quali spicca proprio quella in cui s’intravede il fondoschiena e che ha mandato in tilt il popolo web che si sono complimentati con lei per il fisico in perfetta forma.

Alessandra Amoroso, nel mirino web: "Farai una brutta fine"/ Interviene Emma...

I complimenti dei fan per Alessandra Amoroso

Le foto di Alessandra Amoroso in costume sulla neve ha mandato in delirio il web. Tantissimi i like e i complimenti per la cantante amoroso che, dopo aver conquistato tutti con la voce, fa la stessa cosa anche con il fisico mozzafiato. “Il fisico di questa donna…“, scrive una ragazza complimentandosi con la cantante. “C’è chi ha fatto lo zoom e chi mente“, aggiunge un’altra.

E ancora: “Menomale che hai messo il cappellino, altrimenti ti saresti potuta raffreddare”, scherza un ragazzo. C’è, inoltre, chi nota la felicità negli occhi della Amoroso: “Amore sei splendida e vederti felice mi riempie il cuore di gioia tu e la neve una cosa siete ti abbraccio forte sarò sempre dalla tua parte e sempre fiero di te”, scrive un ragazzo.

Alessandra Amoroso contro il cyberbullismo "io ho chiesto aiuto"/ "Non chiudetevi e…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA