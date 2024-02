ALESSANDRA AMOROSO CON “FINO A QUI” A SANREMO 2024/ Le difficoltà della vita di tutti i giorni

Alessandra Amaroso è salita sul palco di Sanremo 2024 con la sua “Fino a qui”, tredicesima artista in gara, immediatamente dopo Geolier. Per l’artista leccese si tratta della prima apparizione, in qualità di concorrente, alla kermesse sanremese, che fino ad ora l’ha vista partecipare in tre differenti occasioni, due in qualità di ospite nei duetti ed una terza nel 2019 per presentare la sua nuova canzone, “Io che non vivo (senza te)”.

Nell’edizione 2024 del Festival di Sanremo, invece, Alessandra Amoroso si presenta come una delle favorite per la vittoria, con la canzone “Fino a qui”. “Una ballad“, ha spiegato, “che parla di difficoltà della vita di tutti i giorni e della capacità e la forza di potersi rialzare“, un metaforico viaggio in caduta libera da un grattacielo durante il quale “piano dopo piano, mi ripeto: fino a qui tutto bene“. (Agg di Lorenzo Drigo)

Sanremo 2024, Alessandra Amoroso è tra i concorrenti candidati favoriti alla vittoria!

Alessandra Amoroso con “Fino a qui” é, tra i 30 concorrenti Big in corsa, la prima candidata favorita alla vittoria finale dell’atteso Festival di Sanremo 2024, con in palio il titolo di “canzoni italiana”. Seconda in assoluto e primadonna artista tra i candidati favoriti al trionfo festivaliero, solo dopo il primo Big in pole, Geolier, e avanti alla terza scommessa Annalisa – tra le quote di scommesse dei bookmakers sul podio dei primi tre classificati alla finale di Sanremo 2024. Alessandra Amoroso é chiamata alla gara dei Big della canzone italiana, con il nuovo brano e preannunciato singolo al debutto festivaliero, dopo l’esordio TV in musica segnato ad Amici 10 di Maria De Filippi. Un pezzo che la vede coprire il doppio ruolo di interprete e autrice, dal titolo “Fino a qui”.

Alessandra Amoroso presenta “Fino a qui”

La seconda candidata -tra i 30 Big – favorita alla vittoria di Sanremo 2024 -per le quote di scommesse online su Planetwin365 – parla di uno “shock”, quando -ai microfoni di Rainews – registra la reaction alle prove generali registrate per la gara che segnerebbe -per i bookmakers – il suo primo podio sanremese.“Il brano non é stato scritto per Sanremo – racconta incalzata sui quesiti di casa Rai l’ex Amici, allusivi alla genesi di Fino a qui – io e la canzone ci siamo prima annusate e poi ci siamo dette: si possiamo andare, questo è il brano per Sanremo”. E ora, dopo le prime prove, Alessandra si sente “serena e preparata” per questo Festival. Ma quale destino riservi, per l’ex Amici, il futuro a Sanremo 2024, potrebbero non essere le quote di scommesse online a dirlo.

Alessandra Amoroso concorre al suo debutto festivaliero, con “Fino a qui’

Al di là dell’alta aspettativa generale sulla sua partecipazione al Festival e la possibilità che lei vinca la gara dei Big, Alessandra Amoroso ha una sola certezza. Vale a dire il ritorno alla musica che é ad attenderla, con il preannunciato singolo, Fino a qui.

“La mia canzone è una ballata che parla di consapevolezza -é, non a caso, la prima grande anticipazione che l’ex Amici di Maria De Filippi regala, ancora prima di debuttare sul palco del Teatro Ariston in assoluto, anche prima delle prove generali con l’Orchestra sinfonica-. Questa è la prima volta in gara, sono molto emozionata e confusa (sorride, ndr), non vedo l’ora di essere sul palco”.

