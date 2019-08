Alessandra Amoroso/ Il tenero bacio di Stefano Settepani…

Alessandra Amoroso non poteva di certo mancare in occasione dell’ultima puntata di Battiti Live 2019. Per l’occasione la produzione le ha affidato anche un compito importante: aprire con la sua esibizione la tappa di Bari. La cantante di Galatina ha interpretato La stessa, per poi proseguire con un altro estratto dal suo ultimo album, Forza e coraggio. Impegnata nel frattempo con il suo Dieci Tour, la tournée che segna non solo i dieci anni al fianco della musica italiana, ma anche i tanti successi registrati nel corso del tempo. Il cambiamento è d’obbligo per un evento così importante, anche se per certi versi sembra che non ci sia una trasformazione così radicale.

“Sono sempre nella mia terra e con la mia famiglia”, ha dichiarato infatti sul palco, prima di affiancarsi alla band Boomdabash. Alessandra Amoroso sarà fra gli artisti che rivedremo su Italia 1 questa sera, mercoledì 28 agosto 2019, grazie a Battiti Live Compilation: il meglio della kermesse estiva con tutte le esibizioni più importanti e di impatto. Notevole infatti anche Mambo Salentino, il brano che la Amoroso ha interpretato con il gruppo pugliese, dal ritmo scatenato e in grado di incarnare al meglio i sound estivi che più coinvolgono gli italiani.

Alessandra Amoroso: un’estate vincente agli sgoccioli

Un’estate vincente per Alessandra Amoroso quella che si avvicina ormai agli sgoccioli. Per la cantante il successo viene sottolineato dal disco di platino ottenuto grazie a Mambo Salentino, interpretato con i Boomdabash. Le sue Stories di Instagram celebrano il grande momento, ma che cosa sta facendo in questo periodo la Amoroso? Sembra che dopo aver lasciato il palco di Battiti Live 2019 si sia dedicata molto al relax e agli affetti. In una delle ultime foto la vediamo infatti con Stefano Settepani: il fidanzato le bacia teneramente l’orecchio mentre si trovano in spiaggia in occasione di Ferragosto. Sono trascorsi diversi giorni prima che Alessandra però ritornasse di nuovo sui social.

Dopo l’apparizione di metà mese, la cantante ha scelto di mostrarsi in veste inedita. “Tutto bene dalla vostra -Sandrina Esploratrice”, scrive infatti in un post mentre indossa abiti sportivi, imbracatura e casco di sicurezza. Alla vita la corda per le scalate, mentre sorride felice di questa avventura. Sappiamo inoltre che il silenzio degli ultimi giorni è legato alla Notte della Taranta, un evento che parla della sua tanto amata terra e che le ha permesso di preparare Elisa in occasione della sua performance, per affinare l’abilità della collega nel dialetto locale.

Alessandra Amoroso: il romantico gesto di Stefano Settepani

