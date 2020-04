Alessandra Amoroso/ “In futuro ho voglia di sposarmi e fare dei figli” (Verissimo)

Alessandra Amoroso ospite di Verissimo – Le Storie, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin e trasmesso in replica sabato 11 aprile 2020 su Canale 5. La cantante di “Immobile” si è raccontata a cuore aperto tra vita professionale e privata condividendo con il pubblico anche alcuni ricordi personali legati alla famiglia. Dalla vittoria al talent Amici di Maria De Filippi sono trascorsi 10 anni; 10 anni di successi e canzoni che hanno trasformato Alessandra in una delle voci femminili più amate del nostro paese. Dopo dieci anni però la cantante ha annunciato il desiderio di prendersi una pausa da tutto e tutti, ma non dalla musica. Una decisione che è stata in parte fraintesa da una fetta dei suoi fan e dal grande pubblico e per questo motivo la Amoroso, proprio da Silvia Toffanin, ha precisato: “ho detto che mi sarei presa del tempo per me, per la mia famiglia, per i miei cari. Non ho detto che non avrei più cantato”. In occasione dei suoi 10 anni di carriera, infatti, la cantante ha pubblicato il suo primo grande successo “Immobile 10+1” su cui ha detto: “è una canzone che ha segnato la mia vita quella di tante persone. Una canzone che unisce me e la gente che mi ha sostenuta da sempre”.

Alessandra Amoroso: 10 anni di carriera in un album

Alessandra Amoroso durante l’intervista rilasciata a Verissimo si è soffermata molto sulla sua carriera di artista e sui primi 10 anni di carriera. “Sono passati dieci anni dal mio primo immobile. Ora sono una donna che vuole crescere sotto diversi punti di vista” – ha precisato la cantante che ha poi puntualizzato la scelta di prendersi un “anno sabbatico” – “in realtà volevo prendermi del tempo per la mia famiglia e per i miei cari. Non ho detto che non avrei più cantato”. Non solo, la Amoroso riprendendo il testo di una nota canzone di Vasco Rossi ha canticchiato “Io sono ancora qua, eh già!”. Del resto l’ultimo anno è stato davvero magico per la cantante che ha festeggiato con tutti i suoi fan con l’Amoroso Day: “mi sono divertita molto. Ringrazio tutte le persone che si sono prese cura di questo progetto”. Per l’occasione ha pubblicato un disco importante “10” in cui ha voluto raccontare in musica i primi 10 anni di carriera oltre che con le canzoni anche con dei disegni: “ognuno con un significato particolare. L’ancora rappresenta le cose ferme, la salvezza, per me sono mia madre ed il mio compagno, loro sanno darmi sempre un equilibrio”. La cantante ha poi precisato come i suoi fan rappresentino davvero una parte importante della loro vita: “questi dieci anni sono per loro, che non mi hanno mai abbandonato, sono la mia big family, che mi hanno sempre tenuto le mani”. Sul finale ha poi parlato anche della sua vita privata smentendo ancora una volta le voci di un possibile matrimonio o gravidanza: “scrivono sempre che sono incinta o che devo sposarmi, anche se non è vero” – per poi precisare – “sicuramente in futuro ho voglia di sposarmi e fare dei figli”.



