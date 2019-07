ALESSANDRA AMOROSO INNAMORATA DI PABLO/ “Ho vissuto una grande perdita ma ora tu…”

Se non è una dichiarazione d’amore questa poco ci manca: Alessandra Amoroso concede al suo cane Pablo un tributo che la dice tutta sulla sua sensibilità e sui suoi buoni sentimenti. Tutto avviene con un post pubblicato su Instagram, in cui la cantante salentina racconta ciò che ha passato e ciò che invece adesso sta vivendo. Lo fa rivolgendosi proprio a Pablo, il suo cane, in quella che potrebbe sembrare a tutti gli effetti una lettera a lui dedicata:”Non è stato facile per me accettarti e riconoscerti come la mia nuova metà pelosa…mi dicevano di non fare paragoni,di non pensare al passato o…(rullo di tamburi) era solo un cane. CLASSICHE parole che sono capaci a dire tutti… ma solo chi ha davvero vissuto una grande perdita come l’ho vissuta io conosce la fatica di guardare avanti e vivere una nuova vita…con un “semplice” cane!”.

ALESSANDRA AMOROSO, IL POST DEDICATO AL CANE PABLO

Alessandra Amoroso racconta dunque il suo dolore dopo una grave perdita, quella del suo Buddy, l’esemplare di Bovaro del Bernese morto nel gennaio 2018. Dopo di lui la perplessità conosciuta da molte persone: scegliere un nuovo cane o restare soli? Concepire l’avvento di un nuovo animale domestico come un tradimento o viverlo come un “nuovo” amore a sé stante? La cantante ha scelto quest’ultima opzione e oggi ha ammesso di non essersene affatto pentita:”Beh tu non sei semplice e completamente diverso da quello che potevo aspettarmi ma insieme stiamo facendo un bel percorso e sto riscoprendo la mia voglia di amare di nuovo in una maniera diversa…Grazie per avermi riaperto il cuore..#ricominciodate #pablo #entusiasmo”. Un post tenero, all’insegna dei sentimenti, nello stile di Alessandra Amoroso, che ha già ottenuto migliaia di like nel giro di pochi minuti.





