STEFANO SETTEPANI E ALESSANDRA AMOROSO INNAMORATI/ Foto: “Credevo fosse Mengoni…”

Alessandra Amoroso pubblica su Instagram una foto con il fidanzato Stefano Settepani ed è boom di commenti, anche da colleghi e personaggi famosi. Andrea Dianetti, ex concorrente di Amici, ha scherzato: «Per un attimo credevo fosse Mengoni». Annalisa invece ha lasciato dei cuori, come hanno fatto Gabriele Rossi, Noemi e Tony Maiello. «Belli belli», scrive invece Veronica Peparini. «Meraviglia», aggiunge Georgette Polizzi. Elisa ha pubblicato addirittura due commenti. Il primo che vi abbiamo già citato e poi: «Vedervi felici. Vi voglio bene. Petardini miei». Ma Alessandra Amoroso non fa impazzire solo il suo Stefano Settepani, ma anche i suoi fan. Infatti il suo raduno a Roma per i 10 anni della sua carriera è stato un successo. Il parco si è trasformato in un tributo alla cantante salentina: un viaggio tra le sue canzoni e il suo amore per la musica. Emozioni uniche, come quelle che regala ai suoi fan. (agg. di Silvana Palazzo)

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani insieme “per sempre, si spera”

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani sono sempre più innamorati. La cantante salentina che ha deciso di prendersi una pausa dalla musica per godersi la sua Puglia e la famiglia, su Instagram, ha pubblicato una foto che ha letteralmente fatto impazzire i fans. Al mare, Alessandra Amoroso si gode l’amore del suo Stefano Settepani con cui, oltre al sentimento più bello, c’è anche tanta complicità. I due, infatti, ridono insieme e si divertono come due ragazzini. “…E ridiamo insieme che ridiamo sempre,sempre,sempre…ma non basta mai!”, scrive la cantante salentina. La risposta di Stefano Settepani non si è fatta attendere: “per sempre”, ha scritto il produttore e collaboratore di Maria De Filippi. “Si spera”, ha risposto la cantante. La foto ha portato a casa più di 230mila like e i commenti di tantissimi utenti, tra i quai anche tanti amici.

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani innamorati: il matrimonio ad un passo?

“Vedere questa felicità, fa bene al cuore“, ha scritto Gianni Morandi mentre Elisa ha aggiunto – “fuochi d’artificio di Ferragosto”. La storia d’amore tra la cantante salentina e Stefano Settepani è, ormai, stabile e matura. La Amoroso non nasconde la voglia di sposarsi e di diventare mamma e chissà se i prossimi mesi saranno quelli giusti per fare un passo del genere. Accanto a Stefano, la Amoroso ha ritrovato la felicità. In occasione del compleanno del fidanzato, Alessandra si è lasciata andare scrivendo un dolcissimo messaggio: “Non so cosa Dio abbia in serbo per noi…so solo che ho voglia di vivere la felicità e spero che, nonostante tutti gli alti e bassi, tu possa essere la giusta causa per ritrovare quella felicità persa. Ogni santissimo giorno, ti amo, auguri amore mio” – a cui Settepani aveva risposto così – “Grazie amore mio per come sei e per quello che fai per noi. Hai un cuore immenso e sono fortunato ad averti nella mia vita. Speriamo di vivere tutto sempre con amore. Ti amo immensamente”.

Visualizza questo post su Instagram …e ridiamo insieme che ridiamo sempre,sempre,sempre…ma non basta mai! Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 21 Lug 2019 alle ore 11:14 PDT





