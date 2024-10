Con la sua incredibile voce, la sua simpatia e il suo sorriso estremamente contagioso Alessandra Amoroso da anni fa breccia nel cuore di moltissime persone, nel mondo della musica continua a conquistare un successo dopo l’altro. Nata a Galatina il 12 agosto 1986 ha manifestato la sua immensa passione per la musica sin da quando era solo una bambina, iniziò infatti a partecipare a varie competizioni locali, si aggiudicò anche la vittoria nel 2007 della seconda edizione del concorso pugliese Fiori di Pesco. All’età di 17 anni si presentò ai provini di Amici di Maria De Filippi però non fu ammessa al noto talent show. Riuscì ad entrare nella scuola nell’edizione 2008/2009 e incantò praticamente tutti con il suo incredibile talento, infatti fu proprio lei ad aggiudicarsi la vittoria.

Dopo la vittoria di Amici pubblicò il suo primo album, Senza nuvole, con il quale ottenne un successo pazzesco. Molti altri sono gli album che ha pubblicato nel corso della sua carriera, con i quali ha conquistato moltissimi premi e riconoscimenti, tra questi: Il mondo in un secondo, Cinque passi in più, Amore puro, Vivere a colori, Tutto accade e altri ancora. Alessandra Amoroso in più occasioni ha collaborato con altri noti artisti per la realizzazione di brani che sono diventati dei veri e propri tormentoni, proprio come accade con tutte le sue canzoni, i suoi tantissimi fan la adorano e non perdono occasione per manifestarle il loro affetto e il loro sostegno.

Per quanto riguarda la sua sfera personale l’amatissima cantante è sempre stata molto riservata, infatti non si lascia sfuggire spesso rivelazioni sulla sua vita sentimentale. Sappiamo però che in passato è stata legata sentimentalmente a Luca, un suo amico di infanzia. Dal 2015 al 2020 è stata fidanzata con il suo manager e produttore discografico Stefano Settepani, dovevano anche convolare a nozze nel 2019 ma dopo aver rimandato il matrimonio decisero di prendere due strade diverse. Da poco più di un anno Alessandra Amoroso è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato, Valerio Pastore, i due sono più complici e innamorati che mai. In più occasioni ha dedicato parole speciali al nuovo compagno dicendo che con lui ha scoperto un nuovo modo di amare e di essere amata, con lui è davvero felice.

A breve Alessandra Amoroso tornerà ad Amici, lo farà nella puntata che andrà in onda su Canale 5 domenica 27 ottobre 2024. La puntata è stata registrata giovedì 24 ottobre e stando alle anticipazioni rivelate da SuperGuidaTv.it la cantante si esibirà nel programma di Maria De Filippi con una meravigliosa coreografia e presenterà il suo nuovo inedito ‘Si mette male’ che uscirà l’1 novembre 2024.