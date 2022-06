Alessandra Amoroso nega un autografo a una fan/ Bufera sul web: lei replica così

Alessandra Amoroso e l’autografo negato a una fan

In attesa di salire sul palco di San Siro e regalare ai propri fan un concerto memorabile, Alessandra Amoroso ha scaldato i motori partecipando, come ospite, al Tim Summer Hits 2022, lo chow musicale e itinerante condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu che sarà trasmesso, ogni giovedì, a partire dal 30 giugno, in prima serata su Raidue. Come accade per ogni evento, gli artisti, prima dell’inizio del concerto, durante il pomeriggio, hanno fatto le prove. Al termine, la Amoroso è stata sommersa dall’affetto dei fan che le hanno chiesto di firmare autografi su alcuni oggetti.

ALESSANDRA AMOROSO/ "Psicanalisi? Volevo dare un nome alle mie paure"

La Amoroso, però, ha negato un autografo ad una fan spiegando che non potendo accontentare tutti preferiva non firmare autografi a nessuno. La ragazza ha compreso le parole della cantante salentina dandole appuntamento a San Siro. Tuttavia, la reazione della Amoroso non è piaciuta al web dove il video è diventato virale puntando il dito contro la cantante salentina che ha poi spiegato le proprie motivazioni attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

WALTER E ANGELA, GENITORI ALESSANDRA AMOROSO/ "Quando mi lamentavo con mia mamma..."

Le parole di Alessandra Amoroso

Travolta dalle critiche, Alessandra Amoroso ha deciso di spiegare pubblicamente il motivo per cui ha dovuto negare un autografo ad una fan. “Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits. Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare tutte le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell’artista successivo. Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti. Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo”, ha scritto Alessandra.

Andrea, la nipote di Alessandra Amoroso/ "Nei suoi occhi un amore incondizionato"

Poi ha concluso così: “Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre. Fate entrare l’amore… Tutto quest’odio che state facendo girare non fa bene, credetemi! Me l’ha detto nonna!”.

cara alessandra la ragazza in questione è rimasta sotto il sole cocente di roma per ore e ore aspettando solo di vedere te cantare e di ricevere un misero autografo non ti ha mica chiesto l’invito al matrimonio.. ma poi aveva già il pennarello in mano.. pic.twitter.com/S2RXqDrMOV — m.ars (@artbymars) June 27, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA