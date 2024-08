La cantautrice Gerardina Trovato è tornata sul suo adorato palco in Sicilia dopo anni molto duri sotto il punto di vista economico e della salute mentale. Il pubblico crede ancora in lei, soprattutto dopo aver ascoltato mesi fa il suo racconto a Pomeriggio 5 davanti a Barbara d’Urso. La sua storia è complessa, a tratti malinconica.Diventata famosa negli anni ’90, ha scritto alcuni dei brani più emozionanti del Novecento, come “Sognare sognare”, “Non è un film”, “Piccoli già grandi”.

Una cantautrice a tutto tondo che oggi si trova a doversi reinventare su TikTok dopo un periodo buio che l’ha vista schiacciata dalla depressione e da gravi problemi economici. Nel 2020 aveva raccontato infatti del rapporto difficile con la madre e di avere una salute mentale precaria. “Ho avuto una nevrosi ossessiva depressiva” ha spiegato a Il Messaggero Gerardina Trovato: “ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una citolisi epatica”.

Gerardina Trovato: “Mia madre mi ha augurato la morte”

L’artista ha confessato tutto sui suoi momenti più neri, dove si trovava paralizzata nel letto senza soldi, con i soli 80 euro mensili che arrivavano dalla Caritas. Oltretutto, la sua famiglia si è rivoltata contro di lei: “Pur di non aiutarmi economicamente, vogliono farmi interdire”, aveva affermato. Un racconto doloroso, che la cantautrice aveva fatto nel salotto della d’Urso. Alla conduttrice ha anche rivelato le parole orribili dette dalla madre Agata Russo, che alla confessione di Gerardina Trovato sulla sua povertà economica, si è sentita rispondere: “Ammazzati, sparati, ti auguro di morire sola come un cane”.

Oggi, però, la cantante ha deciso di rialzarsi, spiegando di aver voglia di vivere e di cantare. I suoi video su TikTok hanno già coinvolto tutto il pubblico, che la supporta costantemente in questo periodo fragile. Tra i commenti, frasi di vicinanza come: “Non mollare”, e ancora: “Mostra a tutti quanto vali”. Altri chiedono a gran voce la sua presenza a Sanremo 2025, cosa che stava per succedere anche nel 2020. L’idea fu poi abbandonata nonostante il contatto della Rai a causa delle difficoltà economiche di Gerardina Trovato, la quale non riusciva a pagare una casa discografica. Anche se Sanremo è ancora lontano, la cantante non accenna a smettere di seguire il suo sogno.