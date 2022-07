Alessandra Amoroso/ “San Siro? Festeggerò la mia vita in musica”

Alessandra Amoroso a San Siro “sarà una festa”

Alessandra Amoroso ospite del Tim Summer Hits 2022 si prepara alla sua prima volta allo Stadio San Siro di Milano. La cantante, reduce dalla pubblicazione del nuovo album “Tutto Accade” da cui prende nome anche la serata-evento nel tempio del calcio italiano. “Tutto Accade a San Siro” è il concerto in programma il prossimo 13 luglio 2022 allo Stadio San Siro di Milano. Si tratta della prima volta per la vincitrice di Amici di Maria De Filippi, seconda donna italiana a calcare il palcoscenico dopo il sold out da 75mila spettatori realizzato da Laura Pausini nel 2007. A distanza di 15 un’altra artista donna arriva a San Siro realizzando il sogno di una vita.

“Penso ogni giorno a San Siro. Non vedo l’ora che arrivi il 13 luglio 2022. È il mio sogno che si avvera, festeggerò la mia vita in musica con la gente che è stata con me” – ha confessato la Amoroso dalle pagine de La Repubblica anticipando – “sarà una festa”.

Alessandra Amoroso: “Tutto accade è la mia voglia di raccontarmi in un’altra maniera”

Alessandra Amoroso il 13 luglio approda allo Stadio di San Siro con “Tutto Accade a San Siro” portando in scena i suoi brani di maggior successo, ma anche gli inediti contenuti nell’ultimo disco “Tutto accade”. Un disco importante che la cantante ha raccontato così: “non lo intendo come un ritorno, è la mia voglia di raccontarmi in un’altra maniera, andando nel profondo”. L’album arriva dopo due anni di pandemia, di dolore, lockdown e separazioni: la morte della nonna, ma anche la fine della storia d’amore con il fidanzato storico. A starle accanto in questo momento così difficile la sua famiglia e i suoi affetti sinceri, ma anche la sua amata terra: Lecce!

Proprio a Lecce c’è la sua nipotina preferita Andrea di cui racconta: “facciamo le magie con gli occhi, parliamo con gli angeli, facciamo cose solo nostre. Vorrei che la mia parte di bambina che ho riscoperto da poco crescesse con lei”. Una cosa è certa: Alessandra è cresciuta, è consapevole di sé e si ama di più. “Non ho più paura di niente, la paura è limitante e io non voglio più avere limiti” ha detto la cantante.

