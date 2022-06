Alessandra Amoroso/ “San Siro? Sono felice, sono eccitata, sono piena di ansia”

Alessandra Amoroso pronta al suo primo concerto a San Siro

Alessandra Amoroso ospite di Gigi D’Alessio: Uno come Te – Trent’anni Insieme, la grande festa in musica per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio trasmessa da Piazza Plebiscito di Napoli su Rai1. La cantante è prontissima alla sua prima tappa allo Stadio San Siro di Milano e non nasconde l’emozione a RTL 102.5:” manca solo un mese. Sono molto felice per quello che sta per accadere, però sono molto provata. Sono preoccupata, sono felice, sono eccitata, sono piena di ansia, tante cose insieme. È da un po’ che ho cominciato a fare le prove anche fisicamente, quindi sono in sala con i ballerini, con la mia band, tutto sta prendendo forma”.

Prima di San Siro, la cantante di Amici ha accettato l’inviato di RTL 102.5 a condurre un programma radiofonico che si è rivelato un successo. “Qui ho trovato famiglia” – ha dichiarato la cantante – “ero molto impaurita all’inizio, invece è sempre stato tutto sempre più bello”.

Alessandra Amoroso: “San Siro? sto cominciando a dividere la scaletta per colori”

Alessandra Amoroso è molto legata a tutto il gruppo di lavoro con cui sta preparando il suo primo live a San Siro. “Loro fanno parte della mia vita da anni. Con Pamela, una delle coriste, io ho fatto ‘Amici di Maria De Filippi’. Poi con Luciana ho fatto il mio primo evento. Per loro io provo tanto amore, sono sicura che a San Siro sarà stupendo perché avrò loro e la mia big family” – ha detto la cantante che ha lavorato con Francesco De Cave, light design per lo show. “Francesco è stato molto bravo perché è riuscito a suo modo a rendere reale il palco”, ha detto la Amoroso. ”È riuscito a fare quello che immaginavo. Anche Sergio è bravissimo, ho scelto loro perché mi fido tantissimo. Sergio è uno che riesce a capire le cose che neanche so di volere” – ha detto la cantante a RTL 102.5.

Manca meno di un mese alla data del 13 luglio a San Siro e l’Amoroso ha rivelato: “siamo a un buonissimo punto, la produzione è abbastanza definita ormai”, ha detto De Cave. “Sergio mi ha inviato tutto il suo lavoro e da un paio di giorni ho iniziato la programmazione dello show e sto cominciando a dividere la scaletta per colori, per effetti. Tutto ciò che vedrete quel giorno”.











