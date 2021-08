Alessandra Amoroso/ “Sorriso Grande” e quel silenzio rotto su l’ex Stefano Settepani

Alessandra Amoroso ha conquistato ancora una volta tutti con “Sorriso Grande” che potremo riascoltare stasera, 10 agosto 2021, durante Battiti Live 2021 in onda su Italia 1. Dopo un momento difficile questo brano è senza dubbio un invito per tornare a sperare. Nelle canzoni più recenti parla dei momenti tristi, che caratterizzano chiunque almeno una volta nel corso della vita, ma si deve reagire sempre e in ogni caso. Era senza famiglia e amici, ma grazie alla musica è riuscita a superare questo capitolo della sua vita. Recentemente ha partecipato a Sanremo come ospite ed ha collaborato con Emma con la musica Pezzo di Cuore. Nell’attesa delle sue nuove canzoni, la cantante ha messo dei video in cui registrava delle musiche, regalando a tutti i fan dei piccoli assaggi.

È passato circa un anno dalla fine della storia d’amore tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano, lasciando a bocca aperta tutti i fan dell’artista, proprio perché sembrava davvero una bella coppia. Dopo un pò di tempo Alessandra ha voluto dare delle spiegazioni su quanto accaduto, anche se lei è stata sempre molto taciturna su questo argomento. Adesso l’Amoroso ha deciso di tornare a fare concerti negli stadi italiani cantando la sua musica e i suoi fan non vedono l’ora di ascoltarla e vederla dal vivo sul palco.

Non ha voluto parlare della sua sfera privata fino a ora, proprio perché tutti pensavano che sarebbero stati molto vicini al matrimonio e in effetti sembrava così. Lei afferma che l’amore può finire, ma il sentimento non si è spento; dice di non provare rabbia e non è neanche un fallimento. Sono sempre esperienze, che magari le possono aprire le porte verso un altro amore. Per lei è importante che per ogni ex coppia rimane la stima per l’altro e anche la capacità di poter gioire per la felicità e i successi altrui; pensa che volendo si può rimanere in buoni rapporti.

Alessandra Amoroso è stata molto riservata, ma la storia d’amore con Stefano Settepani che aveva conosciuto ad amici è finita. Si dovevano sposare, infatti lei ne ha sofferto molto, ma grazie alla sua famiglia, fan e amici è riuscita a superarlo. Questa storia è durata ben cinque anni eAlessandra Amoroso ne aveva parlato nella canzone Piuma, un brano che trattava di liberazione consapevolezza. Durante la pandemia, che ha passato da sola a Roma, ha seguito un percorso dalla sua analista, in quanto era diminuita molto la sua autostima. Si sentiva brutta e poco talentuosa a causa della forte solitudine, ma ora è riuscita ad avere di nuovo il sorriso di sempre.

Adesso Alessandra Amoroso è single, ma in futuro spera di fidanzarsi di nuovo e fare famiglia, ma nel frattempo pensa di dedicarsi in pieno ai suoi fan e alla sua musica. Nel 2022 sarà la seconda cantante italiana a esibirsi nello stadio di San Siro, insieme anche a Laura Pausini; veramente un successo e un orgoglio. A causa del lockdown era lontana da tutti, si sentiva brutta, era sicura di non farcela, si criticava da sola, ma ora ha risolto finalmente questo periodo buio.

