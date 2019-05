Alessandra Amoroso/ Stefano Settepani il “segreto” del successo? (Radio Italia Live)

Alessandra Amoroso sarà tra i numerosi ospiti musicali della serata del Radio Italia Live, in programma in piazza Duomo a Milano il 27 maggio 2019. L’artista è stata presente già nelle edizioni 2013, 2015, 2016 e 2017 ed è pronta a stupire ancora una volta tutti coloro che apprezzano le sue indiscutibili doti canore. Nel corso degli ultimi giorni, la cantante originaria di Galatina è stata protagonista inconsapevole di una delle vicende di gossip che hanno catalizzato l’attenzione dei spettatori appassionati di trash televisivo. Infatti, sotto ad un suo post, è arrivata la risposta del profilo fake di Mark Caltagirone, il fantomatico compagno di Pamela Prati con la quale la storia d’amore sarebbe recentemente finita. Tuttavia, l’artista ha provveduto subito a riferire di non ricordarsi di aver avuto un incontro del genere, mentre lui aveva detto di averla conosciuta dietro le quinte e di averla apprezzata dal punto di vista umano.

Alessandra Amoroso, un successo inarrestabile

Il successo di Alessandra Amoroso appare inarrestabile. Dalla sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi, risalente all’ormai lontano 2007, ne è passata di acqua sotto i ponti. La cantante ha continuato a crescere e a sfornare brani musicali di alto livello, capaci di raggiungere risultati lusinghieri sotto l’aspetto relativo alle vendite. Nel frattempo, l’artista continua a godersi i numeri positivi del suo sesto album in studio, intitolato 10, e ha da poco concluso il 10 Tour, caratterizzato da oltre trenta date in giro per i palazzetti dello sport italiani. Alessandra non ha mai nascosto la propria classe da vendere e anche il suo ultimo singolo, intitolato Forza e coraggio, non fa altro che rafforzare le sue prerogative canore. Da sempre ispiratasi ad Anastacia, Aretha Franklin e alla nostrana Mina, la Amoroso è ormai diventata un personaggio irrinunciabile della musica leggera italiana e vuole continuare a sorprendere. La tournée estiva sembra destinata ad andare avanti e la cantante continuerà senz’altro a mietere grandi soddisfazioni in giro per lo Stivale. Intanto in questi anni continua a resistere la sua storia d’amore con Stefano Settepani, collaboratore di Maria De Filippi.

Forza e coraggio

Il pezzo più recente di Alessandra Amoroso, Forza e coraggio, è stato sintetizzato in un recente videoclip nel quale la ragazza canta rinchiusa in una gabbia dalle sbarre bianche. Probabilmente canterà la canzone stasera a Radio Italia Live, portando dunque la sua carica sul palcoscenico. In un pezzo dalla durata di circa tre minuti e mezzo, Alessandra Amoroso racconta il suo modo di pensare e sottolinea quanto sia importante il rapporto con i suoi fan, da lui raccolti sotto l’appellativo di Big Family. Vedremo come si pronuncerà il pubblico dei social network sempre pronto ad esprimere il suo parere.

Il video dell’ultimo singolo





© RIPRODUZIONE RISERVATA