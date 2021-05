Alessandra Amoroso “Volevo fare la suora”/ “Da piccola ero nel coro della chiesa ma…”

La cantante salentina Alessandra Amoroso si preannuncia essere l’attesissima ospite della nuova puntata di Venus Club, il talk in seconda serata condotto da Lorella Boccia su Italia 1. Momenti di grande intrattenimento, emozioni e confidenze al femminile saranno ancora una volta gli ingredienti fondamentali della trasmissione della rete giovane di casa Mediaset durante la quale proprio la Amoroso ha svelato alcuni retroscena inediti della sua vita personale. Uno su tutti una sorta di “sogno nel cassetto” che la cantate di Galatina custodiva da bambina: “Volevo fare la suora”.

Alessandra Amoroso: "Sì al Ddl Zan"/ "Non ho più il fidanzato, adesso sono single"

Una confidenza che è destinata a lasciare di stucco molti suoi fan ma che Alessandra Amoroso ha ampiamente spiegato a Lorella Boccia, dichiarando: “quando ero piccolina io cantavo al coro della chiesa e poi ho visto Sister Act; io adoro il film, adoro Whoopi Golberg, il mondo del canto, quindi ho pensato che per diventare cantante dovevo fare la suora”. Un pensiero innocente di bambina, avuto dalla cantante nata sul palcoscenico di Amici ancora prima di poter comprendere cosa volesse fare da grande.

Alessandra Amoroso/ "La paura e la rinascita dopo un periodo.."

ALESSANDRA AMOROSO E IL SOGNO DA PICCOLA: VOLEVA FARE LA SUORA

Alessandra Amoroso non ha mai nascosto una certa “devozione” al genere gospel. Dopo aver svelato ciò che sognava di fare da piccola, la talentuosa artista ha commentato durante la sua ospitata nella trasmissione di Lorella Boccia: “poi, mi sono detta che potevo diventare una cantante anche senza essere una suora”. Alessandra avrà poi modo di aprirsi e raccontarsi a 360 gradi affrontando diverse tematiche tra cui la sua attuale situazione sentimentale e la relazione che l’ha maturata ma anche il profondo e importante rapporto con la sua famiglia e il ritrovato amore per se stessa. Proprio di recente, Alessandra si era raccontata ospite del talk Programma condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, spiegando le difficoltà nell’essersi ritrovata da sola, lontana dagli affetti, nel pieno della pandemia: “Quando tu arrivi a fare delle scelte per quanto riguarda la scena amorosa, è perché molte cose le hai metabolizzate comprese. Quella roba che ho vissuto è stata talmente forte, la paura della solitudine e del buio per me hanno avuto come il potere di cancellare tante cose e di farmi vivere solo quel momento”, aveva detto. Da quel momento ha però poco alla volta ritrovato la forza di sorridere: “Ero la peggior nemica di me stessa, ora ho una nuova consapevolezza”.

LEGGI ANCHE:

Alessandra Amoroso "riparto dopo la psicoanalisi"/ "Ero il limite di me stessa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA