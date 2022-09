Alessandra Arletti morta investita da Suv mentre faceva jogging/ Ferito il fidanzato

È Alessandra Arletti la ragazza di soli 20 anni morta investita da un Suv mentre faceva jogging a Carpi, in provincia di Modena. Il dramma è avvenuto in occasione della serata di giovedì 1° settembre 2022, mentre la giovane stava correndo lungo Traversa San Giorgio in compagnia del suo fidanzato 19enne. Come riporta “Il Resto del Carlino”, all’altezza dell’attraversamento stradale tra via Bersana e via Bassa, la coppia è stata letteralmente travolta dall’automobile.

Per Alessandra Arletti, purtroppo, non c’è stato niente da fare e i soccorritori giunti in loco non hanno potuto fare altro che constatarne il prematuro decesso. Il ragazzo che stava praticando attività sportiva insieme a lei, invece, a seguito dell’impatto con la vettura è stato sbalzato in un fosso adiacente ed è stato trasferito all’ospedale di Baggiovara in elisoccorso in gravi condizioni, tanto che attualmente si trova in terapia intensiva e la sua prognosi è ancora riservata. Alla guida del Jaguar bianco c’era un 60enne, attualmente indagato per omicidio stradale, mentre il corpo della vittima è stato trasportato alla sede modenese di Medicina Legale.

ALESSANDRA ARLETTI, IL RICORDO DELL’AMICA SONIA CARUSO: “ERA MOLTO FELICE”

L’amica di Alessandra Arletti, Sonia Caruso, è sconvolta e, come riporta “Il Resto del Carlino”, ha asserito: “Alessandra era molto felice perché era riuscita a superare il test di teoria per la patente, che stava provando da un anno. Proprio per ‘festeggiare’ era andata a fare quella passeggiata a Santa Croce insieme al suo fidanzato. Avrebbe dovuto frequentare l’ultimo anno al ‘Guarini’ di Modena. Tante sono le emozioni provate con la mia Bibbi, così ci chiamavamo. Eravamo inseparabili, come due gocce d’acqua, due semplici amiche sorridenti alla ricerca del bello. Come in ogni relazione d’amicizia avevamo i nostri alti e bassi, ma ci siamo sempre volute un bene indescrivibile. Alessandra era una ragazza solare con tanti progetti per il futuro”.

La famiglia di Alessandra Arletti è comprensibilmente sconvolta, come rivelato da Sonia: “La perdita di una figlia è un dolore atroce da superare. Io ho perso anche la mia mamma e ho vissuto il dolore che i miei nonni hanno provato. Ora so che Alessandra è in Paradiso con lei e le starà raccontando tante cose e insieme veglieranno su di noi”.











