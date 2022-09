Video/ Cagliari Modena (1-0) highlights: Nández e Rog confezionano il gol decisivo!

La 4^ giornata di Serie B si apre con l’anticipo del venerdì sera tra Cagliari e Modena che alla Unipol Domus si contendono i tre punti e fra poco potremo ammirare gli highlights nel video Cagliari Modena 1-0. Alla fine sono i casteddu ad avere la meglio, la formazione allenata da Liverani si impone per 1-0 e aggancia momentaneamente Ascoli e Genoa in testa alla classifica, terza sconfitta per gli uomini di Tesser che comunque sembrano aver metabolizzato il salto di categoria. Certo, considerata la mole di occasioni prodotte nei novanta minuti, i padroni di casa si aspettavano di vincere con almeno due o tre gol di scarto.

Invece, dopo aver sbloccato la contesa con Rog (da sottolineare lo splendido assist di Rog che ha tagliato tutta l’area di rigore con un pallonetto d’alta scuola), non sono riusciti a trovare il colpo del definitivo KO, merito delle splendide parate di Gagno – diventato famoso pochi mesi fa per aver segnato da distanza siderale regalando di fatto la promozione ai canarini dopo un lunghissimo duello con la Reggiana – che ha tenuto a galla i suoi dicendo di no a Mancosu, Lapadula, Deiola e nel recupero ha osato addirittura fermare il temibile Luvumbo; mentre Pavoletti, entrato in corso d’opera, ha sprecato un rigore in movimento. E così hanno rischiato persino di farsi rimontare dagli ospiti, che hanno sfiorato il pari a pochi istanti dall’intervallo con Diaw fermato in extremis da Goldaniga, e nella ripresa a Gargiulo e Falcinelli è mancato quel pizzico di cattiveria in più per trafiggere Radunovic. Nel calcio, di solito, quando sbagli tanto prima o poi vieni punito, questa volta non è accaduto ma non sempre il Cagliari avrà la fortuna dalla propria parte, come già accaduto la settimana scorsa contro la SPAL. Squadra avvisata…

CLICCA QUI PER IL VIDEO CAGLIARI MODENA (1-0): GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO CAGLIARI MODENA 1-0, LE DICHIARAZIONI

La disamina di Attilio Tesser ai microfoni di Sky Sport: “Nel primo tempo non siamo scesi praticamente in campo, eravamo troppo intimoriti e abbiamo concesso troppi spazi. Questo non va bene, gli avversari vanno rispettati ma non temuti. Nella ripresa la squadra ha reagito producendo anche qualche palla gol, potevamo pareggiarla con un po’ più di fortuna e furbizia, verso il novantesimo ci siamo dovuti prendere dei rischi e il Cagliari ha rischiato di punirci nuovamente in contropiede, ma ci sta”. Fabio Liverani è soddisfatto anche se avrebbe preferito non soffrire fino all’ultimo secondo: “Siamo stati bravi a riscattare subito la sconfitta di Ferrara, La squadra sta crescendo, Rog e Nández hanno giocato pochissimo la scorsa stagione e devono ancora ritrovare la migliore condizione fisica Lapadula mi è piaciuto, gioca per gli altri e si mette a disposizione del gruppo, non mi è utile se invece pensa solamente a buttarla dentro, preferisco che resti a bocca asciutta sapendo che si è sacrificato per la causa”.

Il Modena ha perso ma il grande protagonista della serata è stato Riccardo Gagno che con le sue prodezze ha tenuto il match in bilico fino al triplice fischio: “È bello ricevere complimenti ma fare risultato lo è ancora di più. Nel primo tempo il Cagliari ha dominato, eppure siamo riusciti a sfiorare il pari. Nella ripresa abbiamo cercato di mettere la testa in avanti ma ci è mancato quel pizzico di determinazione in più che serve per chiudere le azioni. L’intervento che mi è piaciuto di più? Forse quello su Lapadula”.

VIDEO CAGLIARI MODENA 1-0, IL TABELLINO

CAGLIARI-MODENA 1-0 (1-0)

CAGLIARI (4-3-3): Radunović; Zappa, Altare, Goldaniga, Obert (69’ Barreca); Viola (90’ Luvumbo), Makoumbou, Rog (69’ Deiola); Nández (83’ Dossena), Lapadula (68’ Pavoletti), Mancosu. All. Fabio Liverani.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Coppolaro (46’ Oukhadda), De Maio, Cittadini (72’ Silvestri), Ponsi (59’ Azzi); Magnino, Panada (52’ Battistella), Gargiulo; Tremolada (46’ Mosti); Diaw, Falcinelli. All. Attilio Tesser.

ARBITRO: Niccolò Baroni (Sez. di Firenze).

AMMONITI: 57’ Oukhadda (M), 61’ Magnino (M), 64’ Rog (C), 68’ Lapadula (C).

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 28’ Rog (C).

