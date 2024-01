Alessandra Canale criticata per l’ultimo annuncio in Rai/ “Mi volete crocifiggere?”, cosa è successo

Alessandra Canale caos in studio per il suo ultimo annuncio: ecco cosa è successo

Alessandra Canale, ospite a La volta buona, ha ripercorso la sua carriera in occasione dei 70 anni della Rai. Nel corso della puntata, Caterina Balivo ha mandato in onda l’ultimo annuncio con cui la storica annunciatrice ha detto addio alla sua carriera in ‘Mamma Rai’. Qualcosa, però, nel modo di annunciare non sembra essere andato bene a Umberto Broccoli.

Durante l’annuncio di addio, infatti, Alessandra si è presentata con nome e cognome e questo è stato criticato dal professore: “Le presentatrici non devono annunciare riportando nome e cognome, è sbagliato. Ma in quel momento hai fatto bene.“. In studio anche le ex colleghe Elmi e Vaudetti hanno confermato: “Noi non lo potevamo dire, non si doveva fare“. A questo punto esasperata, Canale ha affermato: “Era il mio ultimo annuncio ci sta eh, mi volete crocifiggere per questo?” afferma l’ex annunciatrice Rai ridendo, ma con un velo di disappunto. Insomma, un momento un po’ di disagio per Canale ma che è comunque terminato tra le risate generali.

Alessandra Canale, ai microfoni di Unomattina in famiglia, ha dato un suo parere sulle relazioni sentimentali da adulti: “si prova un amore più consapevole. Invece, quando si è giovani, ci sono impeto e passione. Tuttavia l’amore è amore: non conosce colore, non conosce razza. Le gioie si moltiplicano e i dolori si dimezzano, quando c’è l’amore”.

Per quanto riguarda la sua carriera attuale nell’azienda di Viale Mazzini, ha dichiarato: “Non è altro che la continuazione del mio incarico di annunciatrice. Le stesse rubriche che facevo allora, le sto espletando in questo nuovo settore. Tutto parte dal contratto di servizio con la Rai e con la Pubblica Utilità ci occupiamo di tante cose: nella giornata odierna, per esempio, ci sono molte criticità in Italia per via delle maratone a Bologna e a Roma. Inoltre, c’è un’importante fiera su moto e auto, ci sono tante iniziative benefiche”.

