Alessandra Casella, morto il marito/ “Un infarto a 54 anni, l’amore della mia vita”

Gravissimo lutto per Alessandra Casella: è morto all’improvviso il marito, di soli 54 anni. A darne notizia è stata la stessa attrice, conduttrice e scrittrice, che attraverso la propria pagina Twitter ha scritto: “Un infarto a 54 anni. Era l’amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico”. Numerosi i messaggi di cordoglio all’indirizzo della stessa Alessandra Casella, con i follower della stessa, e non solo, che le hanno voluto far sentire la loro vicinanza in un momento così complicato.

Del marito dell’artista si sa ben poco in quanto la stessa ha sempre tenuto il massimo riserbo nei confronti della sua vita privata; l’unica certezza, come spiegato dalla scrittrice, è che la scomparsa sia stata improvvisa, da un momento all’altro, e ciò ha reso la vicenda ancora più drammatica e dolorosa, ancor di più di quanto una morte non lo sia già di per se. Alessandra Casella, classe 1963 originaria di Milano, è ricordata in particolare per la conduzione della trasmissione “A tutto volume”, fra il 1992 e il 1994.

ALESSANDRA CASELLA E L’ESORDIO CON “LA TV DELLE RAGAZZE”

Il suo esordio è avvenuto invece in Rai a fine anni ’80 con “La tv delle ragazze”, una vera e propria televisione in rosa in cui venivano eseguite le parodie dei volti televisivi noti in quel periodo. Come scrive Il Messaggero, Alessandra Casella era dotata di una naturale comicità ed anche per questo si è fatta sempre notare per alcune sue brillanti interpretazioni, come ad esempio quando interpretò il ruolo della moglie isterica nel film “Le comiche” del 1990, con Renato Pozzetto e Paolo Villaggio. In televisione la si ricorda anche per la conduzione de “La Domenica Sportiva” nel 1994, al fianco del compianto giornalista sportivo Gianfranco De Laurentiis, morto a fine dell’anno scorso. Inoltre ha preso parte anche a numerose fiction televisive, come ad esempio “Colletti Bianchi”, “Pazza famiglia”, “Pazza famiglia 2”, ma soprattutto “Don Matteo”. Da anni cura infine una rubrica si Oggi in cui recensisce i libri, ed è inoltre un’autrice teatrale ed ha scritto anche “Un anno di Gloria”.



