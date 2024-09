Alessandra Celentano, i social l’accusano di body shaming

Nemmeno il tempo di cominciare e ad Amici 2024 si torna a parlare di forma fisica e dieta con Alessandra Celentano, che ha scelto di dare la maglia a una ballerina, ma con un appunto sull’aspetto fisico che ha fatto infuriare i social, tanto da far partire accuse di body shaming. Alessia, una ragazza di 23 anni che sta per laurearsi in ingegneria, è stata la prima ad esibirsi, senza però convincere Emanuel Lo, che infatti ha abbassato la leva per fermarla.

“Semplicemente non è quello che cerco nel mio team”, ha spiegato Emanuel Lo. “Non sei il mio tipo di ballerina, hai l’espressione facciale un po’ forzata e stereotipata”, la bocciatura di Deborah Lettieri. Invece, la pensa diversamente proprio Alessandra Celentano, che però ha fatto un appunto sulla forma fisica della nuova allieva, scatenando i social, dove è stata accusata di aver fatto body shaming.

Alessandra Celentano e l’appunto sulla forma fisica ad Amici 2024

“La cosa più bella che ha è che si vede la gioia nel ballare, è quello che mi piace perché è naturale. Questa è una cosa importante e ce l’ha di natura. Mi piace come balla, il suo movimento”, ha spiegato Alessandra Celentano, prima di avvertire la ballerina Alessia. “C’è una cosa che non posso negare, cara Alessia: la forma fisica è un po’ da sistemare”. Ma la 23enne non si è scomposta: “Facciamo la dieta”.

Maria De Filippi ha precisato che seguirà un regime alimentare fornito da un nutrizionista, mentre Alessandra Celentano ha voluto fare delle precisazioni per evitare polemiche, visto che in passato non sono mancate: “Parliamo sempre del mio gusto, nel latino americano non c’è rigore nella forma fisica, ma lavoreremo su questo”.

programma iniziato da 20 min e già e stato fatto body shaming dalla celentano — C.🌷 (@tisaninaee) September 29, 2024