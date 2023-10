ALESSANDRA CELENTANO HA UN NUOVO FIDANZATO?/ “In amore mi sono un po’ arenata, non c’è nessuno”

Alessandra Celentano, ospite a Verissimo, ha parlato delle persone a lei care: “Io sono sempre stata abituata a sbrigarmela da sola, non ho mai voluto dare delle preoccupazioni ai miei cari. Le mie sorelle so che ci sono. La mia vera confidente è Rosita, mia cugina. Abbiamo un bel rapporto fin da bambine, insieme è come se fossimo ancora adolescenti. Per qualsiasi cosa l’una c’è per l’altra. È la persona con cui mi apro di più, è una persona onesta e una grande ascoltatrice. A lei piace aiutare le persone, è molto generosa”.

Garrison Rochelle/ "Alessandra Celentano? Ho creato un mostro! Tutto è nato con Maria De Filippi quando..."

E sull’amore: “Ai tempi parlavamo anche di quello. Adesso ci siamo un po’ arenate entrambe. Ad aprile ti eri fatta un film da sola, magari c’era qualcosa di speciale ma non era l’amore”, ha detto a Silvia Toffanin. “Io non ho avuto figli, ma le mie sorelle dicono che sarei stata una brava mamma. Non lo sapremo mai. Non so dirlo. È però come se avessi tanti figli grazie ad Amici”, ha concluso. (agg. di Chiara Ferrara)

Malattia di Enrica Bonaccorti, come sta?/ Operazione a cuore aperto: "Altri due mesi e sarei morta perché..."

ALESSANDRA CELENTANO TORNA A “VERISSIMO”

Alessandra Celentano sarò ospite questo pomeriggio della nuova puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere: la 56enne coreografa ed ex ballerina, da oltre vent’anni entrata nel cast di “Amici di Maria De Filippi” come insegnante di danza classica, e diventata ‘la prof per eccellenza’ del talent show in onda su Canale 5, tornerà infatti negli studi televisivi del programma condotto da Silvia Toffanin per una intervista inedita in coppia assieme all’amico Garrison Rochelle. E se in un altro pezzo quest’oggi ci concentriamo sul 67enne ballerino e coreografo statunitense, ma oramai naturalizzato italiano, qui accendiamo i riflettori sulla Celentano e sulle news di cui è stata protagonista proprio di recente…

Giacomo Paladino, compagno morto di Enrica Bonaccorti/ "Mi ha viziata per 24 anni: era la mia roccia e..."

In attesa di scoprire cosa racconterà Alessandra Celentano alla padrona di casa durante l’appuntamento domenicale con “Verissimo”, la 56enne coreografa originaria di Milano (cugina di Rosita, la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori) era finita quest’estate al centro dei pettegolezzi per via di uno scatto che li stessa aveva postato sul proprio profilo Instagram. L’insegnante di danza classica, che secondo Radio Gossip sarebbe single, aveva infatti pubblicato una foto con un ragazzo di bella presenza alle sue spalle, corredandola peraltro da una sibillina quando misteriosa didascalia: “C’è qualcosa all’orizzonte” aveva scritto Alessandra, non si sa se in riferimento alla sua vita sentimentale o come gioco di parole legato al fatto che la foto era stata scattata in barca durante la navigazione.

ALESSANDRA CELENTANO HA UN NUOVO FIDANZATO? “SO COSA STATE PENSANDO E…”

A infervorare il web in realtà non era stata tanto la presenza maschile quanto il fatto che l’uomo in questione (di cui si conosce solo il nome: Jose) sembrasse molto più giovane di lei: va detto, a onor del vero che al momento non ci sono conferme circa il fatto che Alessandra Celentano sia davvero fidanzata e per giunta con un ragazzo con molti meno anni di lei. Per contro, va detto che la diretta interessata in quell’occasione non aveva fatto nulla per disinnescare i rumors e, anzi, aveva stuzzicato la sua fan base con questo nuovo intervento: “Lo so… so perfettamente cosa state pensando… E avete ragione!” aveva scritto tra gli stessi commenti del post. Pare che tal Jose sia un vicino di casa di Rosita Celentano, la cugina di Alessandra, cosa che spiegherebbe come mai i due si siano conosciuti. Anzi, sarebbe stata proprio la figlia del ‘Molleggiato’ a presentarlo alla coreografa già lo scorso gennaio. “Poi cambi casa e l’Universo ti mette a vivere vicino a un’anima speciale come Jose. Ieri sera il nostro splendido vicino di pianerottolo, ha preparato per me e la mia amica Paola una cena ‘romantica’ e deliziosa!” aveva scritto ancora sui social Rosita, senza però mai accennare al fatto che tra la cugina e l’uomo vi sia del tenero.

Anzi, in questo modo qualcuno ha avanzato il dubbio che Jose potrebbe essere accostato più che altro alla figlia del grande Adriano come sua nuova fiamma anziché ad Alessandra. In attesa di scoprire qualcosa di più su questo piccolo mistero, di certo c’è che la prof più temuta del talent show (ribattezzata da qualcuno la Crudelia del programma e che oramai veste i panni della ‘cattiva’ di turno nonostante lei stessa si definisca una “simpaticona” e una sorta di cane che non morde) non è certo una che sembra abbia paura di definirsi una “zitella” come fatto tempo fa: dopo la fine del matrimonio con Angelo Trementozzi, sposato nel 2006 e da cui si era separata sei anni dopo, la Celentano aveva raccontato a “Belve” di non aver avuto rapporti sessuali dalla fine del matrimonio, dicendosi da 13 anni oramai casta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA