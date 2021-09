Alessandra Celentano/ Subito scontro con Raimondo Todaro ad Amici 21?

ATTESA PER IL CONFRONTO ALESSANDRA CELENTANO VS RAIMONDO TODARO

Alessandra Celentano, ancora una volta, sarà una degli insegnanti di danza all’interno della scuola di Amici 21. La maestra è senza dubbio uno dei volti storici all’interno del programma condotto da Maria De Filippi, che in passato non ha mancato di vivacizzare, animando a più riprese vibranti discussioni nei confronti di concorrenti e coach. Quest’anno il copione potrebbe essere analogo, con tensioni prevedibili con Raimondo Todaro, nuovo professore di danza.

“Ho letto quest’estate l’intervista a Raimondo Todaro su Oggi – ha asserito in tempi non sospetti la Celentano –. Ho letto che gli piacerebbe partecipare ad Amici. Anche a me piacerebbe partecipasse come professore, perché la danza è una e forse lo capirebbe. Maria, perché non prenderlo?”. Ormai è risaputo: Alessandra Celentano considera danza solo quella classica, tutto il resto è una cornice evitabile. In passato aveva avuto divergenze di parere anche con l’altra ballerina “scippata” a Milly Carlucci, Natalia Titova. Quest’anno, invece, dovrà vedersela con Raimondo Todaro, che ha risposto immediatamente al tweet della collega: “Cara Alessandra, anzi scusi… maestra Celentano. Sono pronto!!! Il rischio è che se verrò forse finalmente tu, anzi lei, vedrà che la danza non è una sola… Ma ci sono tante sfumature”.

ALESSANDRA CELENTANO: PRONTA UNA MAGLIETTA?

Il guanto di sfida lanciato da Raimondo Todaro nei confronti di Alessandra Celentano per Amici 21 ha diviso a metà il pubblico, che non vede l’ora di vederlo all’opera. Il ballerino è molto motivato; d’altro canto, dopo 15 anni a “Ballando con le Stelle”, ha deciso di trovare nuovi stimoli. A vivacizzare la sua carriera sarà proprio la Celentano? Pare, da indiscrezioni, che nella prima puntata del talent quest’ultima si presenterà con una maglietta con su scritto “La danza è una”, lanciando subito una freccia velenosa al collega.

Intanto, il 25 settembre, grazie alla sua figura quotata nel mondo della danza, Alessandra Celentano organizzerà uno stage al centro studio danza D. Zucca e avrà modo di incontrare molti giovani che aspirano a diventare ballerini classici per comunicare loro il suo pensiero: la disciplina nella vita è tutto.



