Alessandra, chi è la sorella di Aldo Montano: incinta del fidanzato-marito?/ Sorpresa al Grande Fratello Vip

Alessandra Montano, chi è la sorella di Aldo Montano

La vita di Aldo Montano è ricca di donne importanti. C’è sua moglie Olga, sua figlia Olympia, e c’è un’altra donna per lui davvero importantissima: sua sorella Alessandra. Aldo non ha ancora avuto modo di raccontare ai concorrenti che stanno condividendo con lui questa nuova avventura al Grande Fratello Vip il rapporto con i suoi affetti ma è certo che parlerà di sua sorella Alessandra proprio questa sera, nel corso della diretta su Canale 5.

Aldo Montano, papà e nonno/ "La saga di schermidori forse non è finita..."

Questo perché, stando alle anticipazioni che arrivano sulla terza diretta del Grande Fratello Vip 2021, Alessandra si prepara a fare il suo ingresso nella Casa. I concorrenti hanno iniziato la loro avventura da solo una settimana eppure iniziano già ad arrivare per loro le prime sorprese. Sarà così quindi per Aldo Montano, che sta per vivere una grande emozione.

Aldo Montano, cosa ha vinto? Medaglie e titoli/ La carriera sportiva e i successi

Alessandra Montano qual’è la sorpresa della sorella di Aldo Montano? È incinta?

Stando alle anticipazioni della puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera, 20 settembre, Alessandra Montano entra nella Casa per fare una sorpresa a suo fratello Aldo. Ma non è tutto: pare che ha da comunicargli una cosa importante. Un annuncio importante che potrebbe essere quello di una gravidanza. Alessandra Montano dunque è incinta? Di certo lo scopriremo questa sera.

Al momento, d’altronde, sappiamo poco di lei. Alessandra è molto riservata e anche il suo profilo Instagram non è costantemente aggiornato (l’ultima foto risale a mesi fa). Pochi indizi, dunque, su Alessandra Montano, di cui sappiamo solo che ha un bellissimo rapporto con suo fratello Aldo. Grandi emozioni in arrivo al Grande Fratello Vip.

Aldo Montano: la malattia 'necrosi progressiva'/ Cos'è, cause e cura: "serve una protesi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA