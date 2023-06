Alessandra Drusian “con Fabio Ricci mai mollato”/ “Lavorò in pizzeria per portare avanti la famiglia”

Alessandra Drusian e la famiglia con Fabio Ricci: “Non abbiamo mai mollato“

Anche per Alessandra Drusian è in arrivo una bellissima sorpresa in questa finale dell’Isola dei Famosi 2023. La naufraga ha inizialmente visto una clip che ripercorre alcune intime confessioni, quelle sulla sua famiglia, sul marito Fabio Ricci e sulle figlie Angelica e Aurora. “Sono entrata in punta di piedi, è come se avessi chiesto permesso all’Isola. Pian piano mi sono aperta, ho scoperto i miei limiti e le mie fragilità“, ha confessato.

La cantante dei Jalisse ha poi parlato del suo amore per il marito, dei sacrifici fatti per costruire la propria famiglia: “Fabio è tutto per me. Mi ha lasciato sola a finire di compiere quest’avventura, ma tutta la nostra vita è stata un’avventura. Abbiamo cominciato la nostra convivenza in questo appartamento che avevamo in affitto, ma addirittura sotto sfratto. Abbiamo vissuto due anni con la bombola di gas, ma va bene, non abbiamo mai mollato“. E, per aiutare economicamente la famiglia, ha rivelato il gesto compiuto dal marito: “Io ero incinta, e in quel periodo ha cominciato a lavorare anche in una pizzeria: ha portato avanti la famiglia anche così“.

Alessandra Drusian e la doppia sorpresa delle figlie

A seguire è in arrivo per Alessandra Drusian una sorpresa, fatta recapitare in Palapa: un quadro con la sua immagine e la scritta ‘Brava mamma’, un regalo da parte delle figlie. E la naufraga dell’Isola dei Famosi 2023 esplode di gioia quando, sul video, vede la figlia Aurora dallo studio, emozionata e pronta a darle tutto il suo sostegno. “Siamo tanto fiere di te, ci hai insegnato a dare tanta tenacia“, le parole della figlia. Assente in studio l’altra figlia Angelica: alla cantante viene fatto credere che sia partita per Londra, quando in realtà è volata in Honduras per incontrarla nel giorno della finale.

E, in Palapa, ecco la ragazza fare capolino e sorprendere Alessandra, che scoppia in lacrime: “Io ho già vinto, ho la cosa più bella del mondo: le mie figlie e la mia famiglia“.











