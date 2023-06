Fabio e Alessandra dei Jalisse, chi sono le figlie Angelica e Aurora/ La vita privata del duo

Fabio e Alessandra dei Jalisse: chi sono le figlie Angelica e Aurora

Fabio Ricci e Alessandra Drusian, dei Jalisse, si sono conosciuti nel 1990 in una casa discografica. Entrambi cantanti, hanno condiviso da subito l’amore per la musica che ben presto si è trasformato in un sentimento che ancora li lega, dopo trent’anni: “Noi due sul palco, complici come nella vita. Ci divertiamo giochiamo, siamo due eterni bambini grazie alla musica” affermano spesso. La coppia si è sposata nel 1999, dando alla luce due figlie: Angelica e Aurora.

Di loro non si conoscono molti dettagli, entrambe condividono poco della loro vita privata. Nelle ultime settimane, le figlie dei Jalisse sono state ospiti dell’Isola dei Famosi e hanno commentato la partecipazione dei genitori al reality show: “Devo dire che è stato molto bello sapere questa notizia perché li ho visti subito lì, perché il mio papà è uno che prende tanto il sole, gli piace il mare, quindi l’ho visto nel suo habitat.”

Fabio Ricci e Alessandra Drusian, piaccia o meno, sono stati tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2023. Prima di approdare in Honduras, il duo musicale commentava ai microfoni de Il Giornale la loro partecipazione: “Perché proprio L’Isola? Ci siamo sempre messi in gioco, perchè non farlo anche stavolta? Sicuramente non sarà facile privarci della nostra quotidianità, non è facile per nessuno e, più passa il tempo, più diventa difficile farlo“.

E ancora: “All’Isola ci sarà tutto tranne che privacy? Noi nel nostro piccolo la nostra l’abbiamo sempre protetta, non cambieremo idea. Siamo persone tra le persone, senza maschere. Senza rischiare di sembrare ipocriti o falsi, noi siamo identici sia sul palco che nella vita privata e quindi saremo noi stessi anche qui in Honduras. Stiamo insieme da 31 anni, ci conosceremo bene oppure no?“

