Alessandra Drusian, Jalisse/ Eterna seconda “riparte il sogno!” (Tale e Quale Show Il Torneo)

Alessandra Drusian è riuscita a fare un percorso meraviglioso nella scorsa edizione del programma di Carlo Conti e ora si metterà alla prova con Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo. In seconda posizione fin dai primi appuntamenti, ha stupito con la sua Heart of Glass di Blondie e con la sua trasformazione in Anna Oxa per il brano Un’emozione da poco. Eterna seconda, il crollo è avvenuto invece nella quarta puntata, quando la sua Iva Zanicchi con la canzone Come ti vorrei non è riuscita a superare la fascia centrale della classifica. Da quel momento non è riuscita a riprendersi del tutto, ma ha comunque ottenuto un secondo posto nella classifica definitiva con un totale di 367 punti, 25 in meno rispetto al campione Antonio Mezzancella. “Da domani ricomincia il mio sogno”, dice intanto su Instagram riferendosi a questa sera, “seguitemi e divertiamoci insieme”. La simpatia di certo non le manca e ce lo dimostra con un altro video, in cui la vediamo girovagare per i corridoi degli Studi Rai Fabrizio Frizzi. In sosta di fronte alle location de L’eredità, Vieni da me e persino La prova del cuoco (“Sono a dieta”, dice), finalmente conferma di essere pronta per il talent di Rai 1.

ALESSANDRA DRUSIAN, PROMESSA DI MATRIMONIO RINNOVATA

Una settimana importantissima per Alessandra Drusian e non solo perchè la ritroveremo a Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo. L’artista ha ricevuto infatti una dichiarazione d’amore nei giorni scorsi durante l’ospitata a Vieni da me: l’altra metà dei Jalisse, il marito Fabio Ricci, ha scelto di fare così i primi festeggiamenti per il loro 20° anniversario di nozze. Non è stata l’unica sorpresa, visto che il cantante è entrato in studio con un mazzo di rose ed un anello. Poco prima Alessandra ha avuto anche modo di parlare brevemente del suo ritorno nel talent: “Quando canto con la mia voce, ho le mie certezze. Ma è ovvio che se canto con la voce di un’altra, devo cercare le certezze di un’altra…”. Nonostante la sua bravura, non nega di aver provato delle paure durante il suo percorso: “Ogni volta prendere quell’ascensore, non è semplice. […] Una volta che entri là dentro, quello che è fatto è fatto”. “Nel ’90 Alessandra ha partecipato al Gran Premio, il talent di Pippo Baudo. Finito il programma, Sergio Bardotti mi disse ‘guarda, ci sarebbe questa ragazza… potresti scrivere delle canzoni per lei’. Quando mi ha fatto vedere il video di Alessandra, sono rimasto folgorato”, racconta Ricci riguardo al suo primo incontro con la moglie. Dimenticata del tutto invece la piccola gaffe fatta prima del suo arrivo in studio, a causa di un errore dell’artista. Alessandra infatti è entrata da una porta laterale e su invito della padrona di casa, sorpresa per questo ingresso particolare, le ha fatto intuire che in realtà avrebbe dovuto usare le famose scale dello studio televisivo. Clicca qui per guardare il video di Alessandra Drusian e Fabio Ricci.





