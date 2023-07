Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino, matrimonio da sogno a Capri/ I dettagli della cerimonia

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino: matrimonio da favola a Capri

Pochi giorni fa Alessandra Mastronardi ha coronato uno dei sogni più preziosi della sua vita: quello di vestire il fatidico abito bianco e di sposarsi con l’uomo della sua vita. L’attrice, 37 anni, sabato 8 luglio ha celebrato il matrimonio con Gianpaolo Sannino, 41 anni, presso la chiesa di Santa Sofia ad Anacapri. Le immagini della cerimonia sono state pubblicate dal settimanale Chi nel nuovo numero in edicola. Lei, vestita in abito di pizzo Armani Privé, è parsa più raggiante che mai in una cerimonia che è stata il più possibile intima e privata.

Come riporta la rivista, l’attrice celebre per aver interpretato il ruolo di Eva ne I Cesaroni è arrivata con il padre Luigi in un taxi cabriolet rosso. Al termine della cerimonia, sulla stessa vettura, se n’è andata con il suo Gianpaolo, per poi scattare alcune fotografie al mare e dare il via al ricevimento a La canzone del mare, uno dei più celebri e rinomati ristoranti di Capri, con vista spettacolare sui Faraglioni.

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino si sono così detti sì, coronando il proprio sogno d’amore una cornica così splendida come quella di Capri. La storia del loro amore, ripercorsa da Chi, sembra davvero quella di un film. I due si conobbero da giovani, 17 anni fa, e si innamorarono. Tuttavia il loro amore si interruppe: lei era impegnatissima per I Cesaroni e faceva avanti e indietro tra set ed eventi vari, lui era un Laureando in Medicina presso la Sapienza di Roma ed era piuttosto lontano dal mondo dello spettacolo e dei riflettori, quello che ha reso celebre la sua amata.

Nonostante lunghi anni di distacco, quasi per uno scherzo del destino, i due si ritrovarono entrambi invitati al matrimonio degli stessi amici che, anni prima, li avevano fatti incontrare e conoscere. Da quel momento hanno capito di essere fatti l’uno per l’altro: sono così arrivati l’anello e la proposta di matrimonio e, pochi giorni fa, una cerimonia da sogno che li unirà per sempre.











