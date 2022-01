Alessandra Mastronardi e Ross McCall si sono lasciati?/ Il matrimonio sarebbe saltato

Ci sarebbe un clamoroso colpo di scena nella vita privata di Alessandra Mastronardi. La splendida attrice che, recentemente, ha indossato i panni di Carla Fracci nel film a lei dedicato, avrebbe annullato il matrimonio con l’attore scozzese Ross McCall. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Diva e Donna, ma il condizione è d’obbligo. Da parte della Mastronardi, infatti, non c’è stato alcun annuncio ufficiale e, anche sul suo profilo Instagram, tutto tace. Secondo quanto fa sapere Diva e Donna, tuttavia, la storia d’amore tra la Mastronardi e Ross McCall, sarebbe giunta al capolinea dopo tre anni.

Una notizia inaspettata per i fan dell’attrice che, da sempre, è stata molto riservata parlando pochissimo della propria vita privata. Intorno all’indiscrezione lanciata da Diva e Donna, per il momento, non ci sono conferme e l’attrice non ha ancora commentato il gossip esploso nelle scorse ore.

Alessandra Mastronardi e Ross McCall, tutto finito?

L’indiscrezione sulla presunta rottura tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall arriva come un fulmine a ciel sereno. Solo pochi mesi fa, infatti, l’attrice aveva annunciato il matrimonio con l’attore scozzese. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale F a giugno 2021, parlando del matrimonio con Ross McCall, l’attrice aveva dichiarato: “Potrebbe accadere all’improvviso, o fra un anno o due: non ci siamo posti un termine. Vorremmo un momento romantico, privato e personale, e uno bello per i famigliari e gli amici”.

Oggi, tuttavia, arriva l’indiscrezione sul matrimonio che potrebbe essere saltato. Sarà vero? Alessandra Mastronardi smentirà o confermerà i rumors nelle prossime ore? In attesa di scoprirlo, pochi mesi fa l’attrice aveva spiegato quanto la convivenza forzata, per il lockdown, avesse solidificato la sua storia d’amore.

