Alessandra Mastronardi/ Quando andrà onda L’Allieva 3? Il coronavirus ferma le riprese e…

Pubblicità

Alessandra Mastronardi quando tornerà in televisione in prima visione tv con L’allieva 3? La fiction di successo che la vede al fianco di Lino Guanciale ritornerà presto in tv, ma le riprese per adesso sono ferme a causa dell’emergenza sanitaria. I fan però potranno vederla in televisione già oggi, 19 aprile 2020, grazie a Domenica In. L’attrice infatti sarà ospite con il suo compagno d’avventure proprio per parlare dell’evoluzione della fortunata fiction. Fra caffè e qualche messaggio di speranza, Alessandra sta trascorrendo la sua quarantena all’insegna delle sorprese. “La riscoperta del terrazzo condominiale”, scrive in un post lo scorso mese, rivelando tra l’altro di odiare i selfie. Quello sguardo che in quel momento ha rivolto verso la fotocamera si è trasformato poi in speranza grazie ad un altro scatto. “Guardiamo avanti, sempre. La strada è ancora lunga ma quando ne usciremo sarà la nostra rinascita”, scrive. La foto in questione invece si riferisce alla recente esperienza a Venezia 76, quando l’attrice ha ricoperto il ruolo di madrina. Fra i commenti spunta anche qualche nome importante, come quello di Elena Sofia Ricci: “Meravigliosa amore”, le scrive. “Nostalgia dei Cesaroni“, commenta invece un ammiratore, ricordando come le due artiste abbiano collaborato in passato proprio per quella fiction, nel ruolo di madre e figlia. Clicca qui per guardare la foto di Alessandra Mastronardi.

Pubblicità

Alessandra Mastronardi, quando la carriera ti porta a sdoppiarti

Per Alessandra Mastronardi non è stato semplice dividersi fra due differenti tipi di set. In occasione del suo ritorno come Alice in L’Allieva 2, l’attrice ha partecipato anche al cast de I Medici. “Progetti molto diversi e per questo motivo è piacevole”, ha detto all’epoca a Velvet Gossip, “le riprese non si sono accavallate, così ho potuto avere i miei spazi. Certo, resta la tensione di aspettare la messa in onda… sono molto emozionata e in attesa di sapere se il pubblico apprezzerà oppure no“. E’ trascorso molto tempo da allora, ma la Mastronardi è pronta per la terza stagione della fiction. Prima si dovranno concludere le riprese, in stop a causa dell’emergenza Covid-19. I fan però hanno già attivato il conto alla rovescia: sono due anni che l’artista e il co-protagonista Lino Guanciale non tornato con nuovi episodi. Non sarà comunque l’unico ritorno in tv, almeno per quanto riguarda le repliche. Dalla scorsa settimana, I Cesaroni sono ritornati in tv su Mediaset Extra. A distanza di 14 anni dal debutto sul piccolo schermo, la Mastronardi e tutti i protagonisti dello show continuano ad essere ampiamente amati dal pubblico italiano.





© RIPRODUZIONE RISERVATA