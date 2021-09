Alessandra Mussolini: “Antonio Bassolino? Ballerei un tango infuocato”/ “Tra noi…”

Alessandra Mussolini è stata una protagonista indiscussa dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Accettando l’invito di Milly Carlucci si è messa totalmente in gioco affidandosi agli insegnamenti dell’insegnante Maykel Fonts. Autoironica e con una gran voglia di divertirsi, Alessandra Mussolini è stata una delle concorrenti più apprezzate. Di quell’esperienza conserva i ricordi e naturalmente gli insegnamenti. Sulla pista di Ballando si è cimentata in diversi stili di ballo come il tango. Proprio in quest’ultimo si cimenterebbe insieme ad un collega.

In un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Mattino, infatti, la Mussolini ha parlato anche di Antonio Bassolino che ha sfidato alle elezioni comunali di Napoli nel 1993. Proprio con Bassolino, la Mussolini ha svelato che ballerebbe un tango.

Alessandra Mussolini: “Con Antonio Bassolino c’è sempre stato rispetto”

Sono stati rivali in politica, ma tra Alessandra Mussolini e Antonio Bassolino c’è sempre stato rispetto. A ribadirlo, in un’intervista al Mattino, è proprio Alessandra Mussolini. “Non so se lo voterei né glielo dico, ma di certo con Antonio c’è sempre stato un grande rispetto, con lui probabilmente mi cimenterei in un bel tango infuocato“, ha spiegato la Mussolini.

Poi, parlando del loro rapporto, ha aggiunto: “Ballo solo con chi conosco e con Bassolino ci sono stati tanti scontri in passato, ma sempre sul piano politico, c’era tra noi sempre un grande rispetto”. Nel frattempo, la Mussolini continua a condividere dolci ricordi sui social come ha fatto qualche giorno fa condividendo la foto di una vacanza trascorsa con nonna Romilda quando aveva solo 16 anni.

