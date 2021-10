Alessandra Mussolini assente a Ballando con le stelle 2021?/ Tutto tace sui social

Alessandra Mussolini sarà presenta nel suo ruolo di commentatrice a bordo campo nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2021? La domanda è ormai diventata virale sul web e la risposta arriverà solo con l’inizio della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Alessandra Mussolini, con un commento pubblicato su Instagram, aveva lasciato intuire l’intenzione di voler lasciare il programma non gradendo l’atteggiamento della Lucarelli nei suoi confronti. “Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare”, ha scritto su Instagram la Mussolini.

Dopo tale post, tuttavia, la commentatrice di Ballando con le stelle 2021, non ha pubblicato altro. sul suo profilo Instagram, infatti, tutto tace. Nessun indizio che faccia pensare alla presenza o al suo forfait. La seconda puntata di Ballando con le stelle 2021, dunque, dovrà rinunciare all’energia della Mussolini?

Alessandra Mussolini lascia Ballando con le stelle 2021? Parla Fabio Canino

A parlare di Alessandra Mussolini e dei dubbi sulla sua presenza a Ballando con le stelle 2021 è stato Fabio Canino che, ospite della puntata de La vita in diretta trasmessa il 22 ottobre, ha dichiarato che, secondo lui, la Mussolini sarà regolarmente presente in studio.

In diretta, dunque, con Milly Carlucci pronta a placare gli animi, Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli si confronteranno per siglare una tregua e continuare ad animare lo show del sabato sera di Raiuno? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

