Alessandra Mussolini e Maykel Fonts/ Rumba conquista tutti, ma Selvaggia Lucarelli…

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts a Ballando con le stelle 2020 hanno chiuso la scorsa puntata con un penultimo posto e con 41 punti ma ben lontani dal primo posto. Sin dall’inizio la coppia è stata in bilico ma adesso che la finalissima si avvicina e le eliminazioni si moltiplicano le cose per loro non potrebbero mettersi bene. A pesare sulla coppia ci sono sempre i giudizi di Selvaggia Lucarelli che nonostante l’emozione, che lei stessa ha ammesso sabato scorso, continua a dare contro alla ‘vip’ in gara e lei, a sua volta, a rispondere a tono. La settimana scorsa i due hanno portato a casa una bella Rumba portando a casa uno tsunami di applausi da parte del pubblico. La prima a dire la sua è proprio Alessandra Mussolini che subito rilancia ‘Devo ringraziarlo per quello che mi insegna e per le emozioni che mi trasmette’.

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts a Ballando con le stelle 2020 dopo la rumba “da record”

Mariotto ha subito preso la parola al balzo per commentare l’esibizione di Alessandra Mussolini e Maykel Fonts a Ballando con le stelle 2020: ‘Io amo questo programma e morirò qua dentro’, il giudice ha trovato i due davvero magici e non ha altro da aggiungere. Carolyn Smith racconta di quando ha consigliato Fonts a Milly Carlucci e poi si dice molto colpita dalla loro rumba. Grazie al suo coach cubano, Alessandra Mussolini si è elevata proprio come Selvaggia Lucarelli le aveva chiesto ma Selvaggia Lucarelli smorza un po’ i toni ammettendo di non essere emozionata come Mariotto ma ammette di aver visto una persona che balla bene. Ancora una volta ecco che è Alessandra Mussolini che deve dire la sua su quello che ha detto Selvaggia: ‘Cosa vuol dire che Maykel è schiacciato da me, assolutamento non hai capito niente’. Il suo insegnante a quel punto rivela che è la prima volta che è in sintonia con una ballerina. I due riusciranno a spuntarla questa sera mettendo a tacere tutti?



