Alessandra Mussolini: “Michael Jackson venne a cena da me”/ “Mia zia Sophia Loren…”

Alessandra Mussolini è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Da noi… a ruota libera”, trasmissione di Rai Uno condotta da Francesca Fialdini e andata in onda domenica 2 ottobre 2022. A proposito del suo percorso di formazione, la concorrente di “Tale e Quale Show” ha reso noto di avere conseguito una laurea in Medicina, anche se inizialmente aveva scelto Filosofia: “Mi iscrissi a La Sapienza. Pensavo di poter fare gli esami, ma all’epoca era impossibile, era una facoltà molto politicizzata. Alcune volte puoi anche soccombere: così, ho detto ‘ciaone’ a Filosofia e ho aperto le porte a Medicina. Non ho poi fatto il medico perché nel 1992 entrai in politica e mi costruii una famiglia con tre figli, quindi non puoi fare tutto”.

ALESSANDRA MUSSOLINI È ROSANNA FRATELLO, TALE E QUALE SHOW/ Malgioglio: "Hai cantato con la bocca a c*lo di…"

Pensando al suo passato, Alessandra Mussolini ha evidenziato che “mio papà mi ha insegnato il divertimento alla vita. Era una persona gioiosa, leggera e concentrata sul suo lavoro. Come artista quasi non si faceva pagare e delle volte mi faceva fare un pezzo di canto con lui, ma non mi ha mai dato lezioni. La voce a Tale e Quale Show mi è uscita dalla paura”.

Mauro Floriani, marito Alessandra Mussolini/ Lei: "Si va avanti ma non dimentico"

ALESSANDRA MUSSOLINI: “SOGNAVO DI FARE L’ATTRICE COME MIA ZIA SOPHIA LOREN”

Nel prosieguo della sua chiacchierata con Francesca Fialdini, Alessandra Mussolini ha asserito: “Io ho vissuto in una famiglia di donne. I miei genitori, infatti, si sono separati quando avevo 4 anni. In quel periodo necessitavo di una figura paterna, ma c’era sempre e solo la campana della madre: quando lei diceva no, era no. Ho sofferto la mancanza di mio padre. Io invidio le persone che hanno avuto una famiglia allargata e buoni rapporti. Personalmente ho sofferto il fatto che mio padre abbia avuto un’altra famiglia, forse non me l’hanno fatta vivere così bene”.

Mauro Floriani, chi è il marito di Alessandra Mussolini/ L'inchiesta giudiziaria e...

Quando era bambina e vedevo sua zia Sophia Loren sul set, Alessandra Mussolini era affascinata: “Lei mi incanta ancora oggi… Ha una verve napoletana incredibile! Guardandola sognavo di fare l’attrice come lei, ma il mio cognome mi frenava”. E una volta a casa della sua famiglia venne a mangiare Michael Jackson: “Gli preparammo le pizze fritte, lui ne mangiò otto!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA