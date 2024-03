Alessandra Mussolini: “Mio padre mi chiese di telefonare la sua amante”/ “L’ho fatto, fu come una violenza…”

Alessandra Mussolini e il racconto inedito della telefonata all’amante di suo padre Romano

Alessandra Mussolini è stata oggi ospite di Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona; un’occasione per rivelare simpatici aneddoti, curiosità del passato, ma anche esperienze inedite che hanno segnato profondamente l’esponente politico. Il suo racconto si è concentrato in maniera emozionante sulla figura dei suoi genitori, con particolare riferimento a suo padre Romano Mussolini.

Alessandra Mussolini ha offerto un ritratto toccante del rapporto con suo padre Romano Mussolini, sottolineando come abbia sofferto la sua assenza in riferimento alle cose più semplici, al bisogno di osservare anche le banalità del vivere quotidiano. Non è però riuscita a trattenere le lacrime quando ha deciso di lasciarsi andare ad un aneddoto mai rivelato e che ancora oggi sembra suscitare una grande sofferenza.

Alessandra Mussolini in lacrime a La Volta Buona: “A mia madre non l’ho mai detto…”

“Se gli ho mai chiesto il perchè della sua assenza? No, lui tra l’altro si confidava con me. Ad un certo punto, quando ero un po’ più grande, mi chiese di fargli fare una telefonata. ‘Devi telefonare questa persone e le devi dire che la amo’. Sì, era l’amante; gli chiesi il perché di tutto ciò… per me fu come una violenza”. Questo il toccante racconto di Alessandra Mussolini, in lacrime nello studio de La Volta Buona di Caterina Balivo.

Per Alessandra Mussolini è stata una sorta di sfogo; tirare fuori quel racconto inedito sul padre Romano è stato quasi liberatorio come dimostrato dalle lacrime che inevitabilmente hanno solcato il suo volto. “Io questa cosa della telefonata non l’ho mai detta, anche a mia madre non l’ho mai detto. Non era facile ribellarsi e non farlo… Se io l’ho perdonato? Io volevo comprendere, sono figlia sua, cosa puoi fare?”.

