ALESSANDRA MUSSOLINI/ Piange per il padre: “L’ho adorato, ma…” (Vieni da me)

Alessandra Mussolini senza filtri nella lunga intervista rilasciata a Vieni da me. La politica si è soffermato sul rapporto con il padre Romano Mussolini: «Io l’ho adorato, anche se l’ho vissuto male per il divorzio». Dopo la separazione con la madre, il jazzista ha messo su un’altra famiglia: «E’ stata una botta: io e mia sorella lo abbiamo vissuto come un tradimento definitivo. Un figlio è per sempre, è stata una cosa che ha segnato un bivio». Dopo un video di repertorio, la Mussolini si è lasciata andare a qualche lacrima: «Non si può, che c’è il coronavirus: vedi che effetto mi fa papà, mi servirebbe la psicanalisi (ride, ndr)». Poi Alessandra Mussolini è tornata sulla sua carriera da cantante e sul successo in Giappone, senza dimenticare l’importanza di Cristiano Malgioglio: «Mi ha salvato la vita: noi avevamo testi in giapponese e li dovevamo tradurre in italiano, lui è riuscito a tradurre delle canzoni stupende». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

ALESSANDRA MUSSOLINI TRA CARRIERA E VITA PRIVATA

Alessandra Mussolini protagonista della cassettiera di oggi a Vieni da me: la politica si è raccontata a tutto tondo tra carriera e vita privata. L’esponente di FdI ha ricordato l’infanzia grazie alle cotolette: «Con mia nonna, quando sapevo le cose andavano male partivano le cotolette a tavola. Quando c’era il ragù, la situazione era buona. Quando arrivava l’odore di fritto… lanciava le cotolette perché era nervosa e si doveva sfogare. Uno si sfoga, perché tenere la rabbia dentro fa male: lanciate le cotolette che fa bene (ride, ndr)». Poi una battuta sulla zia Sophia Loren, con l’Oscar dedicato alla famiglia e non alla madre Romilda (nonna della Mussolini, ndr): «A casa è successo un inferno. Il rapporto si è ricucito lentamente». Poi ecco le parrucche: «Sempre a casa di nonna Romilda, quando ero piccola prendevo le parrucche di mia zia. Le provavo, le mettevo in testa… la vanità».

ALESSANDRA MUSSOLINI A VIENI DA ME

«Mia sorella Elisabetta è l’opposto mio: è calma, riflessiva, saggia», ha raccontato Alessandra Mussolini, che ha poi parlato della sua breve esperienza da attrice: «Quando hai una zia che è la Loren, sei inguaiato. Mi diceva: “Ale, ma dove vai?”». Ma lei ha mai pensato di cambiare il cognome? «Ma sei pazza? Ma no…». Poi sull’avventura a Domenica In del 1981: «Pippo Baudo mi ha inguaiato, mi dava delle canzoni da cantare il giorno prima ed io il giorno dopo dovevo cantare in playback: una cosa inverosimile, mi trattava anche con sufficienza. Però, poveraccio, alla fine è andata (ride, ndr). Non mi sono pentita, non c’era un afflato: quando vedi che a pelle una persona…».



© RIPRODUZIONE RISERVATA