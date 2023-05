Alessandra Somensi: “Luca Daffrè? Mi sono sentita sbagliata”/ “Dopo Uomini e Donne…”

Alessandra Somensi replica a Luca Daffrè

Dopo l‘annuncio di Luca Daffrè che ha confermato la fine della storia con Alessandra Somensi, è arrivata la replica dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Alessandra racconta la propria versione dei fatti attraverso una serie di Instagram Stories. L’ex corteggiatrice spiega che non avrebbe mai voluto parlare dell’accaduto, ma di doverlo fare di fronte a segnalazioni che starebbero mettendo in dubbio la sua sincerità nei confronti di Luca. “Non volevo neanche fare questo video, però dalle cose che sto continuando a leggere credo che sia arrivato il momento di farlo perchè sta diventando tutto ridicolo perchè sto passando per la ragazza che non sono viste le segnalazioni insensate che stanno arrivando e visto la corda che lui sta dando a tali segnalazione con commenti vari”, sbotta l’ex corteggiatrice.

Amareggiata e delusa per come si è conclusa la conoscenza con Luca Daffrè con cui sperava di poter costruire una vera storia, Alessandra svela che, dopo la scelta a Uomini e Donne “non ho praticamente avuto modo di passare del tempo con lui. Abbiamo passato insieme forse otto ore. Ma io mi sono sentita sbagliata, inadatta, inadatta al contesto più che altro“.

Alessandra Somensi: “Luca Daffrè? Ci guadagna…”

E’ uno sfogo lungo e duro quello di Alessandra Somensi che, nelle poche ore trascorse con Luca Daffrè, spiega di essersi sentita criticata per il modo in cui era “vestita, gli occhiali che portavo, i capelli. Tutto molto brutto anche perché ti viene da dire ‘ma allora che mi hai scelta a fare’. Non potevi scegliere una delle altre come la volevi tu? Non puoi farmi diventare come vuoi tu e questa, forse, è la cosa più triste”.

Alessandra, poi, conclude il suo sfogo lanciando una frecciatina a Luca Daffrè: “Anche se lui ha detto che non ci guadagna niente, a me sembra che sì, lui ci guadagna anche solo a fare il giochino apri il profilo e chiudi il profilo su Instagram“. Poi puntualizza che “non sputerò mai nel piatto in cui ho mangiato, ma nelle relazioni non ci sa proprio fare”. Alessandra, infine, ribadisce di aver visto delle cose belle che “purtroppo non sono andate”.

