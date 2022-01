Gianmaria e Soleil lasciano il GF Vip?/ “Via tra 10 giorni”, “non ce la faccio più”…

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge sembrano essere al passo d’addio, pronti a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. Questa è la notizia con cui, di fatto, si è aperto il nuovo anno per tutti gli appassionati del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e che sta riscuotendo un buon successo in termini di ascolti televisivi, tanto che la sua durata è stata prolungata sino al prossimo 14 marzo. Proprio quest’appendice inattesa del programma, che originariamente si sarebbe dovuto interrompere a dicembre, ha suscitato malcontento fra alcuni concorrenti: qualcuno, come Aldo Montano, ha scelto di abbandonare prima di Natale, altri stanno pensando di alzare bandiera bianca nei prossimi giorni.

È il caso, appunto, di Gianmaria e Soleil, che evidentemente cominciano ad accusare la stanchezza, dopo un periodo di circa 100 giorni chiusi tra le mura della Casa del GF Vip. In particolare, l’imprenditore partenopeo, in un dialogo con Jessica Selassiè ha affermato di essere stufo della situazione e di voler uscire. Queste, nel dettaglio, sono state le sue parole: “Andrò via tra dieci giorni, non ce la faccio più”. Se i conti sono esatti e le sue dichiarazioni non sono frutto semplicemente di un momento di fisiologico cedimento, la data del suo addio dovrebbe quindi essere quella di lunedì 10 gennaio.

GIANMARIA E SOLEIL LASCIANO IL GF VIP? NON SOLO LORO…

Al netto delle frasi di Gianmaria Antinolfi, anche Soleil Sorge sembra voler preparare armi e bagagli e ritornare alla propria vita di sempre. A rivelare questo clamoroso retroscena è stata Jessica Selassiè, la quale, nonostante non abbia fornito particolari indicazioni temporali, ha riferito che “pure lei vuole andare via”: resta da comprendere se l’ingresso di Delia Duran nella Casa, che avverrà, salvo imprevisti, dopodomani, le farà cambiare idea, considerata la possibilità di confrontarsi con “la donna del suo amico” Alex Belli, per parafrasare un celebre successo musicale dei Pooh.

Chi non sembra avere ripensamenti circa l’abbandono della Casa del GF Vip è Manuel Bortuzzo, il quale, come vi abbiamo raccontato sulle nostre colonne nelle scorse ore, ha comunicato il proprio addio, che avverrà nella puntata di venerdì 14 gennaio o in quella del successivo lunedì: “Io me ne vado o il 14 o il 17 gennaio, pensavate che restavo fino a marzo? No!”, ha detto il nuotatore nel corso di una chiacchierata con Katia Ricciarelli e Carmen Russo.



