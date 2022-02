Alessandro Basciano, confessione hot su Sophie a Delia?/ Video: “I movimenti…”

Alessandro Basciano si lascia andare ad una confessione bollente su Sophie Codegoni? Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, dopo l’abbandono di Manuel Bortuzzo e l’addio di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, l’unica coppia rimasta è quella formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Gli ex Uomini e Donne alternano momenti di grande passioni ad altri in cui non mancano le tensioni che poi sfociano in pesanti litigi come quello accaduto la scorsa notte. Dopo essersi riappacificati, Alessandro e Sophie si lascerebbero andare alla passione come avrebbe confessato Basciano a Delia Duran.

Delia Duran ubriaca nella casa del Gf Vip 2021/ Jessica Selassiè “Sembra una 14enne”

Su Twitter, infatti, è diventato virale un video in cui Alessandro è in giardino con Delia a cui avrebbe raccontato cosa sarebbe successo con Sophie sotto le coperte. Le confidenze di Alessandro hanno scatenato una rumorosa risata di Delia e la curiosità degli utenti che hanno così condiviso il video del momento.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: passione sotto le coperte?

Alessandro Basciano si è lasciato andare ad alcune confidenze con Delia Duran dalle quale sembrerebbe che tra lui e Sophie Codegoni, sotto le coperte, sia accaduto qualcosa. “Come abbiamo fatto? Non è che fai chissà che… Non tutto tutto, i movimenti… si vedono non è facile è difficilissimo, non te la vivi bene. Infatti non vediamo l’ora di uscire. La pensiamo allo stesso modo lei è come me dove ti trovi ti trovi non gliene frega un cavolo”, sono state le parole dell’ex tentatore.

Alessandro Basciano lascia il GF Vip?/ Tenta di aprire la porta di sicurezza: Soleil…

Le parole di Basciano hanno scatenato la bufera sui social. Molti utenti hanno puntato il dito contro Alessandro, reo di aver raccontato qualcosa di intimo che non sarebbe dovuto uscite. Alfonso Signorini deciderà di mostrare il video che potete vedere qui in basso a Sophie? Lo scopriremo venerdì 7 febbraio quando andrà in onda la nuova puntata.

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni choc su Alessandro Basciano/ “Vuole tromb*rsi Delia, che schifo!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA